Турки нанесли удар по силам сирийского режима в ответ на гибель своих солдат

Турция заявляет, что нанесла ответный удар по силам сирийского режима, после того, как по меньшей мере пятеро ее солдат и трое гражданских лиц, прикрепленных к турецкой армии, были убиты войсками режима в пострадавшем от войны регионе Идлиб.

В понедельник министерство обороны Турции заявило, что в результате обстрела войсками режима семь турецких военнослужащих также были ранены.

Министерство заявило, что его силы, которые были отправлены в качестве подкрепления, подверглись обстрелу, несмотря на предварительное уведомление о своих координатах. Но Россия, главный союзник Башара Асада, заявила позже в понедельник, что турецкие войска были расстреляны из-за недостатка информации.

Эти события могут еще больше усилить напряженность в отношениях между Анкарой и Дамаском, поскольку такие прямые столкновения были редкими. Они также могут вызвать трения между Москвой и Анкарой, которые пытаются координировать свои действия в Сирии.

Выступая перед журналистами перед поездкой в ​​Украину, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара ответила артиллерийским огнем и ударами с воздуха.

Эрдоган сказал, что в результате такого ответа погибли от 30 до 35 солдат режима.

«Те, кто проверяет решимость Турции такими гнусными атаками, поймут свою ошибку», - сказал он, добавив, что Москву предупредили о том, что Анкара не потерпит любую «ситуацию, когда нам мешают» реагировать на нападения со стороны режима.

«Мы не можем молчать, когда наши солдаты принимают мученическую смерть», - сказал Эрдоган.

На пресс-конференции в Киеве он также сказал, что из-за наступления режима на Идлиб около миллиона человек движутся к турецкой границе.

По словам Сирийской обсерватории по правам человека, столкновение произошло в Саракибе. СОПЧ добавляет, что турецкие войска обстреляли позиции асадитов в трех провинциях, убив восемь солдат в Идлибе, трех в провинции Латакия и двух в регионе Хама.

Однако информационное агентство режима SANA сообщило, что асадитские войска захватили две новые деревни на пути в Саракиб. Оно добавило, что в ходе преследования повстанцев четыре турецких солдата были убиты и девять ранены, что вызвало ответный удар Турции - но утверждало, что среди войск режима жертв нет.

Между тем российские военные, контролирующие воздушное пространство над провинцией Идлиб, заявили, что турецкие самолеты не заходили в воздушное пространство Сирии во время атаки в понедельник. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные остаются в «постоянном контакте» с турецкими коллегами в Сирии.

Все эти события произошли на следующий день после того, как крупный турецкий военный конвой двинулся в этот район, на фоне нового наступления сирийского режима при поддержке российских самолетов, что вызвало призрак нового кризиса с беженцами.

Турецкий военный конвой состоял из десятков бронированных автомобилей, бензовозов и бортовых грузовиков, перевозящих танки и бронетранспортеры.

Турция установила 12 военных постов вокруг Идлиба в соответствии с соглашением между Россией, Ираном и Турцией в 2018 году о зонах деэскалации в регионе.

Напомним, что в провинции Идлиб проживает около трех миллионов человек, многие из которых были перемещены из других частей Сирии в ходе предыдущих вспышек насилия.

По данным ООН, с 1 декабря прошлого года почти 390 000 человек, в основном женщины и дети, покинули свои дома на северо-западе Сирии.

Турция принимает уже более 3,5 миллионов сирийских беженцев и опасается нового наплыва.