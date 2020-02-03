Таджикистан: освобождены около 30 задержанных по делу «Братьев-мусульман»

В Таджикистане освободили около 30 жителей Исфары и Истаравшана Согдийской области, которых ранее задержали по подозрению в причастности к движению «Братья-мусульмане». Об этом сообщает «Фергана». Все они находились под стражей от 10 до 20 дней.

Один из освобожденных жителей Истаравшана рассказал, что его и некоторых других задержали и допросили из-за знакомства с местным предпринимателем Абдусамадом Латиповым. Последний был взят под стражу в начале января, когда вернулся из Дубая. Латипов – выпускник мусульманского духовного университета в Египте, он был имам-хатибом местной мечети в Таджикистане, теперь занимается бизнесом. Власти обвиняют его в причастности к запрещенному движению, но его родственники считают обвинения необоснованными.

«Мне сказали, что Абдусамад дал показания о том, что якобы я тоже состою в запрещенном движении и участвую в тайных встречах его членов. Я был под арестом в Истаравшане несколько дней. Потом меня перевезли в Худжанд, там следователи допрашивали меня четыре дня. Я сказал им, что даже не знаю, кто такие «Братья-мусульмане». Абдусамад был мулло и мы читали с ним намаз. Он нам ничего не пропагандировал. Потом меня отпустили», – сообщил источник.

Другой освобожденный из Исфары рассказал, что поводом для его задержания стало знакомство с Фирдавсом Рахимзода, начальником отдела госимущества. «У нас постоянно спрашивали про движение «Братья-мусульмане». Сначала говорили, что Фирдавс якобы давал нам деньги за членство в движении. Мы ответили, что впервые слышим о таком движении. Фирдавс работал в государственном учреждении, и мы познакомились там, и иногда созванивались по делам», – сообщил он.

Напомним, что задержания людей по подозрению в причастности к «Братьям-мусульманам» начались в январе. По данным Генеральной прокуратуры на конец месяца, под стражу были взяты 113 человек. Таджикские силовики заявляли, что раскрыта «сеть запрещенной организации, действовавшей в Таджикистане».

Среди подозреваемых оказались представители разных профессий, включая сотрудников вузов. Их задержания подтвердили в Институте языков Таджикистана и Таджикском национальном университете.

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