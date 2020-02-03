В Киеве полиция и миграционная служба совершили рейд на мечеть после пятничной молитвы

Крайне неприятное и резонансное событие произошло в минувшую пятницу в Киеве. Там полиция провела рейд в мечети Исламского культурного центра Киева на улице Дегтяревской, проверяя у посетителей документы.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов заявил, что силовики провели обыск всех, кто пришел в мечеть на улице Дегтяревской, в результате чего увезли 25 человек.

«Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве», - написал он.

Исмагилов напомнил, что пятница - особый молитвенный день для мусульман, когда они все идут в мечеть.

Он рассказал, что около 12:00, к началу молитвы, к мечети подъехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции в сопровождении Нацполиции. Всего их было примерно 40 человек.

Государственная миграционная служба Украины отрицает любые нарушения при проверке документов у мечети Исламского культурного центра в Киеве.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы проверяли иностранцев у торговых объектов, а не мусульман после молитвы.

По результатам проверки выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. 12 из них решили депортировать, одному сократили срок пребывания в Украине, еще двое иностранцев были оштрафованы за трудоустройство без соответствующего разрешения.

В ГМС подчеркнули, что их работники и полицейские не заходили на территорию мечети во время проверки, «права верующих не нарушались, проявления дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства допущены не были».

Тем не менее, такая проверка у ворот мечетей (даже если сотрудники ГМС и полиции не заходили внутрь, по их словам) никого не обрадовала.

"У нас что, в Киеве установлен паспортный режим, военное положение? Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений! Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма, или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву", - сказал Исмагилов.

Рейд полиции на мечеть осудили многие представители гражданского общества, включая одного из лидеров украинских националистов Дмитрия Корчинского, который напомнил, что именно в эту мечеть ходят северокавказские бойцы украинских добровольческих батальонов, участвующих в боевых действиях на Донбассе.

На сторону мусульман встало и министерство культуры, молодежи и спорта Украины, которое в специальном обращении напомнило коллегам из миграционный службы, что время и место проведения операции вызывает ряд вопросов, как морально-этических, так и правовых, и что «никому не хотелось бы быть униженным, особенно во время такого сакрального действа, как молитва».