Сомали объявляет нашествие саранчи «чрезвычайной ситуацией в стране»

Министерство сельского хозяйства Сомали в воскресенье назвало нашествие саранчи чрезвычайной ситуацией в стране и серьезной угрозой для нестабильной ситуации с продовольственной безопасностью.

Министерство заявило, что "необычайно большие" скопления саранчи уничтожают огромное количество урожая. По словам властей Сомали для борьбы с прожорливыми насекомыми необходим активизировать усилия всей нации.

Эксперты говорят, что такие необычные стаи саранчи являются результатом экстремальных колебаний погоды.

Сомали стала первой страной в регионе, объявившая вредителей национальной чрезвычайной ситуацией.

Нашествие саранчи уже привело к тому, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН назвала «худшей ситуацией за 25 лет» на Африканском Роге.

«Источники продовольствия для людей и их скота находятся в опасности», - сказали в министерстве.

Пустынная саранча - это вид кузнечика, который живет в одиночестве, пока сочетание условий не способствует размножению и не приводит к образованию массивных роев.

«Учитывая серьезность нашествия этой пустынной саранчи, мы должны приложить все усилия для защиты продовольственной безопасности и средств существования сомалийского народа», - сказал министр сельского хозяйства Саид Иид.

«Если мы не будем действовать сейчас, мы рискуем серьезным продовольственным кризисом, который мы не можем себе позволить».

Региональная рабочая группа по продовольственной безопасности и питанию заявила, что в Восточной Африке уже наблюдается высокая степень отсутствия продовольственной безопасности: более 19 миллионов человек испытывают острый голод.

Массивная стая саранчи пронеслась в Кению из Сомали и Эфиопии после необычно сильных дождей в последние месяцы, уничтожая посевы в некоторых районах и угрожая голодом миллионам уязвимых людей.

Стаи саранчи размером с крупные города также затронули районы Судана, Джибути и Эритреи.

Власти восточноафриканских стран стараются побороть нашествие, но силы слишком уж неравны — миллиарды саранчи против нескольких небольших самолетов, распыляющих пестициды.

ООН заявила, что для расширения таких усилий по всей Восточной Африке необходимо немедленно выделить 76 миллионов долларов.

Быстрый ответ имеет решающее значение. Эксперты предупреждают, что если их не остановить, число саранчи может возрасти в 500 раз к июню, когда более сухая погода поможет взять под контроль это нашествие.

Министр сельского хозяйства Кении признал, что власти не были готовы к масштабам заражения в этом году.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявляет, что если нынешнее вторжение ухудшится и его не сдержат в течение года или более, оно станет так называемой «чумой» саранчи.

В XX веке случилось шесть основных вспыщек «чумы» саранчы, последняя из которых была в 1987-89 годах. В последний раз рои саранчи были такими большими в 2003-2005 годах.