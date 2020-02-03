Египет влезает в новые долги перед Китаем, чтобы построить административную столицу

Проблемы с деньгами продолжают мешать планам Египта по созданию новой административной столицы.

Как сообщает Al-Monitor со ссылкой на источник в египетском правительстве, Каиру предстоит выполнить несколько условий, связанных с предоставлением Китаем кредита в размере 3 млрд. долларов США для проектирования и строительства нового делового центра столицы.

Источник сказал, что настойчивое требование китайских банков по поводу чрезмерно сложных платежных гарантий препятствует выплате первого транша кредита в размере 834 млн. долларов. Ожидается, что Египет получит этот транш в январе. Правительство объяснило, что египетское правительство работает над разрешением этого спора и ведет переговоры, чтобы ускорить выплату средств.

«Китайская сторона обеспокоена тем, сможет ли [Египет] возместить заем и какими средствами, помимо планирования долга. Тем не менее, ведутся переговоры с китайской стороной по решению этих неоправданных опасений и облегчению мер по выдаче кредитов, которые навязал консорциум китайских банков, финансирующих проект», - сказал источник.

По его словам, первый транш покроет стоимость строительства семи больших башен, в том числе двух административных и пяти жилых. Второй транш в размере 1,2 млрд. долларов будет направлен на строительство центрального делового района административной столицы. Последняя состоит из 20 башен, включая башню высотой 385 метров, которая должна быть самой высокой в ​​Африке, добавил он. Для сравнения, высота Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке составляет 381 метр.

Абдуль-Халик Фарук, экономист и директор Нильского центра экономических и стратегических исследований, объяснил задержку с тем, что египетское правительство не предоставило китайским банкам гарантии полного возмещения.

Он указал, что министр жилищного строительства Ассем эль-Газзар не раскрыл китайским банкам источники возмещения Египта по кредиту. Это вызвало разногласия, особенно с учетом того, что Египет уже в большом долгу.

Фарук указал на переговоры, которые были приостановлены в декабре 2018 года, по поводу развития китайского коммерческого района и жилого города на 14 000 федданов (14 530 акров) в новой административной столице - проект, предложенный Китаем. Переговоры о создании проекта прекратились из-за разногласий относительно желаемой доли Китая в доходах от проекта и его просьбы о привилегиях.

Фарук раскритиковал усилия Египта по получению новых займов, которые будут добавлены к существующему долгу, накопленному им в последнее время. Он сказал, что последние данные Всемирного банка, опубликованные в сентябре 2019 года, показали, что внешний долг Египта в конце 2019 года превысил 109 миллиардов долларов, и отметил, что внутренний долг вырос до рекордного уровня - более 4 триллионов египетских фунтов (253 миллиарда долларов).

Он сказал: «Как может такая страна-должник, как Египет, стремиться взять новый долг в свете беспрецедентного огромного внутреннего и внешнего долга, который у нее уже есть?» Он отметил высокие процентные ставки, связанные с существующим долгом, добавив, что будущие поколения унаследуют счет.

Мухаммад Шейди, экономический исследователь в Центре стратегических исследований Египта, говорит, что реализация любого гигантского, дорогостоящего проекта происходит в несколько этапов, и следует ожидать ряда трудностей. Шейди подчеркнул, что Китай является сильным экономическим партнером Египта и не откажется от сделки только потому, что существуют небольшие различия в условиях и гарантиях, которые должны быть рассмотрены в ближайшее время.

Он подчеркнул, что товарооборот между Египтом и Китаем в 2018 году достиг 13,8 миллиардов долларов, при этом экспорт Китая в Египет достиг почти 12 миллиардов долларов, а экспорт Египта в Китай составил 1,8 миллиарда долларов. Эти цифры отражают прочные экономические связи между двумя странами, заявил он.

В октябре 2016 года Китай одолжил Египту около 3 миллиардов долларов, чтобы последний мог получить кредит Международного валютного фонда (МВФ). Египет получил 1 млрд долларов от Всемирного банка, 2 млрд долларов от Саудовской Аравии и 3 млрд долларов от Китая.

Особенно неприятная ситуация в сотрудничестве с Китаем заключается еще и в том, что Китай возможно находится на пороге финансово-экономического кризиса, который ожидался давно, но теперь еще и подстегивается вспышкой уханьского короновируса. А это значит, что Китай не только может отказаться дать кредит, но еще и может начать собирать долги со стран, которые сами будут затронуты кризисом.

Напомним, что Каир останется столицей Египта, но, чтобы разгрузить его, административные учреждения переедут в новый город, который строится примерно в пустыне.