В Кашмире случился бой между повстанцами и силовиками

По меньшей мере три повстанца были убиты, а один индийский полицейский получил ранения во время перестрелки между повстанцами и силовиками в управляемом Индией Кашмире, сообщила полиция в пятницу.

«Пока что трое террористов были застрелены», - заявил представитель полиции. «Один полицейский также был ранен в перестрелке».

Полиция сообщила, что перестрелка началась около 5 часов утра в пятницу после того, как силовики остановили грузовик в Сринагаре возле площади в Нагроте на окраине южного города Джамму.

По словам полицейских, повстанцы, ехавшие в грузовике, открыли огонь по полиции, что привело к столкновению.

Старший офицер полиции сказал: «На данный момент перестрелка прекращена, но мы оцепили район, и продолжается поисковая операция».

«Мы обыскиваем этот район, чтобы проверить, не существует ли четвертого террориста», - сказал Мукеш Сингх, генеральный инспектор полиции Джамму.

Власти прекратили движение на главной дороге после обстрела.

Местные СМИ сообщили, что в качестве меры предосторожности власти также распорядились закрыть школы в Нагроте.