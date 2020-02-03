В Кашмире случился бой между повстанцами и силовиками

По меньшей мере три повстанца были убиты, а один индийский полицейский получил ранения во время перестрелки между повстанцами и силовиками в управляемом Индией Кашмире, сообщила полиция в пятницу.
«Пока что трое террористов были застрелены», - заявил представитель полиции. «Один полицейский также был ранен в перестрелке».
Полиция сообщила, что перестрелка началась около 5 часов утра в пятницу после того, как силовики остановили грузовик в Сринагаре возле площади в Нагроте на окраине южного города Джамму.
По словам полицейских, повстанцы, ехавшие в грузовике, открыли огонь по полиции, что привело к столкновению.
Старший офицер полиции сказал: «На данный момент перестрелка прекращена, но мы оцепили район, и продолжается поисковая операция».
«Мы обыскиваем этот район, чтобы проверить, не существует ли четвертого террориста», - сказал Мукеш Сингх, генеральный инспектор полиции Джамму.
Власти прекратили движение на главной дороге после обстрела.
Местные СМИ сообщили, что в качестве меры предосторожности власти также распорядились закрыть школы в Нагроте.