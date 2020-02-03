Сирия: гибель турецких солдат и новый конфликт Турции с Россией

В результате обстрела войсками асадитского режима в районе Идлиба погибли четыре турецких солдата. Об этом сообщает министерство обороны Турции. Также в понедельник были еще ранены девять солдат, один из них серьезно.

Министерство заявило, что турецкие силы предприняли ответные действия против асадитов и уничтожили цели в регионе Идлиб, последнем оплоте повстанцев в раздираемой войной Сирии.

Министерство добавило, что силы режима провели обстрел, несмотря на то, что ранее были уведомлены о позициях турецких сил.

Гибель турецких солдат произошла через день после того, как большой турецкий военный конвой вошел в этот район в воскресенье, на фоне нового наступления сирийского режима.

Турецкий военный конвой состоял из десятков бронированных автомобилей, бензовозов и грузовиков, перевозящих танки и бронетранспортеры.

Сообщается, что Турция направила это подкрепление для создания военного поста и наблюдательного пункта в районе Саракиба.

Турецкие государственные СМИ сообщили в воскресенье, что размещение танков и другой бронетехники в районе Рейханлы провинции Хатай было завершено ранее в тот же день.

«Турция будет делать то, что необходимо дипломатическим или военным путем, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Идлибе и сохранить стабильность в регионе», - сказал член комитета по иностранным делам парламента Турции Ахмет Берат Джонкар.

«Анкара без колебаний вмешается, если наступление сирийского правительства превратится в катастрофу», - сказал Джонкар.

Между тем, как сообщает Al-Jazeera, по мере продвижения сирийского режима с юга на север в Идлибе, три из 12 турецких военных наблюдательных постов в настоящее время окружены асадитами.

Столкновение Турции с асадитским режимом, а следовательно и с поддерживающей его Россией, в минувшие дни затронули даже зону, захваченную турками и про-турецкими отрядами Сирийской национальной армии.

По сообщениям местных источников, утром в воскресенье самолеты России и режима Асада бомбили город Аль-Баб, контролируемый СНА в северной части Сирии. Ударам подверглась мечеть шейха аль-Дошеля. Это были первые авиаудары по Аль-Бабу с 2017 года.

Ранее в субботу силы СНА начали на фронте Тадеф к югу от Аль-Баба, захватив два совместных контрольно-пропускных пункта России и Асада на радиолокационной базе Шаала. В субботу местные источники сообщили, что несколько солдат режима были взят в плен в Тал Раххале.

Источники в оппозиции сообщили, что турецкие силы не принимали участия в наступлении СНА. Однако, как бы то ни было, наступление режима в Идлибе, при поддержке России, уже вызвало новый российско-турецкий конфликт, возможно самый значительный после того, как турки сбили российский самолет.

Так, Реджеп Тайип Эрдоган прямо обвинил Россию в невыполнении астанинских и сочинских соглашений:

«У нас с Россией были некоторые договоренности как в Сочи, так и в Астане. Если Россия будет придерживаться этих соглашений, мы также будем верны этим соглашениям. Однако на данный момент, к сожалению…

Мы общались с российской стороной и сказали им следующее: Вы должны остановить бомбардировки в Идлибе. А если вы этого не сделаете, то нашему терпению придёт конец. И тогда мы предпримем всё необходимое. Последний раз происходили нападения в наш адрес из Алеппо. Мы можем терпеть подобное до определенного момента, а после мы уже сами перережем пуповину.»

«Мы не пытаемся захватить чужую землю. Россия должна выразить свое отношение по этому вопросу, если мы являемся верными друг другу партнерами. Либо она будет вести дела с Сирией, либо с Турцией. Иного пути не существует.»



«Русские говорят "мы боремся с террористами". Кто террорист? Те, кто защищает свою землю, террористы? Они- сопротивление. Если их спросить, то и те 4 млн сирийцев, которые находятся в Турции тоже террористы. Откуда они убежали? От тирании Асада»

«На данный момент нет никакого Астанинского процесса. Астанинский процесс сейчас находится в тиши. Нужно понять, что может сделать Турция, Россия и Иран совместно для того, чтобы снова поставить на ноги Астанинский процесс».

В конце концов, говорит Эрдоган: Если ситуация в Идлибе не нормализуется незамедлительно, у нас не будет иного выбора, кроме как снова пойти по тому же пути (проведению военных операций на территории Сирии).

Эрдоган уже заявил, что возможная операция (он добавил позже, что она никогда не прекращалась) ни в коем случае не будет нацелена против России, и что ее истинная цель это асадиты. Убедит ли это Россию, и состоится ли операция - увидим в ближайшее время.