В Украине суд обязал миграционную службу дать убежище дагестанцу

Шестой апелляционный административный суд украинской столицы города Киева обязал миграционную службу Украины предоставить статус беженца или дополнительную защиту 33-летнему уроженцу Кизляра Тимуру Закарьяеву. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на самого Закарьяева.

По словам дагестанца, суд подтвердил решение суда первой инстанции, который ранее отменил решение миграционной службы об отказе в статусе беженца.

"Адвокат говорит, что статус беженца, скорее всего, не дадут, это будет дополнительная защита. Меня же это не устраивает, поскольку мои дети не смогут свободно выбрать страну проживания, поехать учиться за пределы Украины и т.д. Буду добиваться статуса беженца", – сказал Закарьяев, отметив, что в заявлении в миграционную службу указывал, что является членом "Хизб ут-Тахрир"*.

Закарьяев приехал в Украину в 2016 году с женой и двумя детьми. В Дагестане его задерживали сотрудники полиции по подозрению в призывах к экстремизму. В 2013-м в Кизляре был убит родственник Закарьяева – Абдулла Гапаев.

* - запрещены в РФ