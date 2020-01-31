В Таджикистане арестовали журналиста, освещавшего преследования мусульман

Спецслужбы в Таджикистане ранее на этой неделе задержали местного журналиста Далера Шарипова, но они отказываются комментировать его дело или объяснить причину его задержания.

Родственники Шарипова говорят, что журналиста вызвали в офис Государственного комитета национальной безопасности или ГКНБ в 11 часов утра по местному времени 28 января, и с тех пор его никто не видел.

Позже силовики провели обыск в доме Шарипова, во время которого они нашли и конфисковали книги на арабском языке. Рукопись неполной книги, написанной в настоящее время репортером, также была конфискована.

Независимый центр по защите прав человека в Душанбе заявил, что оказывает Шарипову юридическую поддержку. Адвокат Абдурахмон Шарипов (не родственник, а однофамилец), сказал, что он находится в контакте со спецслужбами, и имеет разрешение действовать от имени репортера, но его не пускают к клиенту, что является нарушением законодательства Таджикистана. Друзья репортера сказали, что его видел его отец, и что он здоров.

Вечером 29 января известно, что Шарипов был переведен из отделения ГКНБ в Шохмансурском районе Душанбе в главное управление.

Шарипов работал журналистом в течение последнего десятилетия. Совсем недавно он работал в независимой газете «Озодагон», которая после многолетних преследований и запугиваний была вынуждена закрыться в 2019 году. Большинство сотрудников газеты, включая ее основателя Зафара Суфи, ищут убежище в Европе.

После того, как «Озодагон» закрылся, Шарипов остался в Душанбе и продолжал работать фрилансером, рассказывая о правительственных репрессиях в отношении женщин, носящих хиджаб, и о других нарушениях прав человека.

Пока неясно, связан ли арест Шарипова с более широкой продолжающейся акцией против общин практикующих мусульман по всему Таджикистану.

Генеральный прокурор Юсуф Рахмон заявил журналистам 28 января, что с начала года было задержано 113 человек по подозрению в приверженности к «Братьям-мусульманам»*, которое запрещено в Таджикистане с 2006 года.

* - запрещены в РФ