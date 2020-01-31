В Индонезии появилась первая женская команда исполнителей телесных наказаний

В Индонезии продолжается процесс расширение прав и возможностей женщин. Хотя, возможно, что не совсем так, как представляют этот процесс либералы и феминистки.

В провинции Ачех появилась первая женская команда, который занимается телесным наказанием женщин, нарушающих исламские законы.

Недавно команда из восьми человек наказала незамужнюю женщину, пойманную в гостиничном номере с мужчиной.

Офицер, одетая в белую маску из ткани и коричневую паранджу, высекла женщину, стоявшую на коленях.

«Я думаю, что она хорошо поработала. Ее техника была хороша », - заявил главный следователь шариатской полиции Ачеха, по имени Закван, в интервью AFP.

Наказание имело место в Ачехе, единственном регионе в Индонезии, где применяются телесные наказания по законам Шариата.

Публичная порка ротанговой тростью применяется в качестве наказаний в таких случаях, как употребление алкоголя, прелюбодеяние и содомия.

Поскольку все больше женщин обвиняются в преступлениях, связанных с моралью, Ачех стремится следовать предписаниям исламского права, в которых говорится, что именно женщины должны наказывать других женщин, признанных виновными в нарушении закона.

AFP сообщает, что на формирование первого подобного женского подразделения в регионе потребовались годы.

«Мы обучаем их, чтобы они были в хорошей физической форме, и учим их, как правильно пороть», - сказал Закван агентству AFP.

Закван также сказал, что для того, чтобы преодолеть умственный барьер для телесного наказания сограждан, нужно думать о Боге.

«Это своего рода внушение, которое мы им даем, чтобы они лучше понимали свою роль - не жалейте тех, кто нарушает закон Бога».

Между тем, правозащитные организации, и даже правительство Индонезии, включая президента Джоко Видодо, осуждают практику телесных наказаний в провинции Ачех. Однако, у правительства очень мало контроля над Ачехом, который пользуется автономией с 2005 года.