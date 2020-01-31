Судан расследует вербовку своих граждан на войны в Ливии и Йемене

Судан начал расследование сообщений о вербовке суданских граждан в качестве наемников в Ливии и Йемене под видом охранников для эмиратской компании.

Министерство иностранных дел Судана заявило во вторник, что начало расследование после того, как некоторые семьи наемников устроили сидячую забастовку возле здания министерства в Хартуме, сообщает Reuters.

Семьи также протестовали возле посольства ОАЭ в Хартуме - эмиратовцев обвиняют в том, что они навязывают вербовку суданцев под навязчивыми предлогами.

Около 50 суданских мужчин, якобы завербованных и отправленных в Ливию эмиратовской компанией, возвратились во вторник в Хартум.

The Sudan Tribune сообщает, что они направились прямо к посольству ОАЭ, чтобы устроить акцию протеста.

Обвинения появились в начале этого месяца, когда один суданец призвал переходное правительство страны вмешаться в это дело.

Абдулла аль-Тайеб Юсуф рассказал изданию «аль-Джазира Мубашера», что его брат приехал в ОАЭ после того, как в октябре прошлого года он ответил на объявление о работе для охранников в стране.

Однако по прибытии в страну брата Юсуфа якобы заставили отправиться в военный тренировочный лагерь вместе со 150 другими.

«Мой брат сказал мне, что он обучался в ОАЭ обращению с тяжелым оружием, и ему предложили поехать в Йемен или Ливию, и за это пообещали большую сумму денег», - сказал Юсуф.

Суданская платформа цифровых СМИ Wakeep позже поделилась фотографиями контрактов, которые якобы были предложены гражданам для работы в качестве охранников в ОАЭ со стороны охранной компании Black Shield. В контрактах не упоминается работа в Ливии или Йемене.

Документы были заверены печатью посольства ОАЭ в Хартуме.

Выступая перед Reuters, двое протестующих сообщили, что члены их семей были переведены на нефтяной терминал Рас-Лануф в Ливии на прошлой неделе, а затем вернулись в Судан после начала протестов.

Министерство иностранных дел Судана заявило во вторник, что расследует иски вместе с властями ОАЭ.

Напомним, что в конфиденциальном отчете ООН, опубликованном в октябре прошлого года, сообщалось о присутствии тысяч суданских наемников в восточном ливийском городе Бенгази.

Согласно отчету, суданские военные подразделения были направлены в июле на защиту нефтяной инфраструктуры, в то время как основная часть сил Хафтара продолжила штурм столицы Триполи.

Судан отрицает присутствие своих сил в конфликте, но в декабрьском отчете The Guardian говорится о растущем присутствии суданских наемников, сражающихся за обе враждующие стороны в Ливии, в результате чего эта цифра составляет не менее 3000 человек.

Утечка документов, опубликованных «Аль-Джазирой» в прошлом году, показала, что ОАЭ получили разрешение от Хартума на использование воздушного пространства и портов Судана для перевозки сотен наемников, сражающихся как в Ливии, так и в Йемене.