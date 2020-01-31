Южная Корея направит своих солдат в Персидский залив

Южная Корея отправит военно-морской корабль и 300 военнослужащих в Ормузский пролив, заявило во вторник корейское министерство обороны после давления со стороны своего союзника США перед лицом напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Как известно, Иран обвиняют в серии нападений на судоходные суда в проливе, который является стратегическим маршрутом мировой торговли нефтью, и где США развернули военно-морскую миссию.

Но эта просьба поставила Сеул перед дилеммой: у него были дипломатические отношения с Тегераном с начала 1960-х годов, и до прошлого года Иран был одним из ключевых поставщиков нефти в Южную Корею, чьи собственные ресурсы весьма ограничены.

Министерство обороны заявило, что Сеул решил «временно расширить» зону развертывания своего антипиратского подразделения, действующего у побережья Сомали, до Персидского залива и Оманского залива, которые связаны Ормузским проливом.

Министерство настаивает на том, что корейские войска не будет частью морской миссии США, хотя два офицера связи будут отправлены в штаб-квартиру группировки США для «обмена информацией».

Сеул и Вашингтон находятся в союзе в области безопасности, но их отношения сейчас натянуты из-за требований администрации Трампа, чтобы Корея платила на миллиарды долларов больше расходов на 28 500 американских военнослужащих, дислоцированных в стране, чтобы защитить ее от коммунистической КНДР.

Посол США Гарри Харрис на прошлой неделе призвал Сеул присоединиться к военно-морской миссии, заявив, что «очень немногие страны испытывают большую потребность» принять участие в этой миссии, поскольку Корея «получает 70 процентов своих поставок нефти с Ближнего Востока».