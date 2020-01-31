Идлиб: как минимум 10 мирных жителей погибли в результате бомбардировок

Воздушный налет на пекарню и медицинскую клинику в контролируемом повстанцами Сирии регионе Идлиб привел к гибели 10 мирных жителей, сообщают наблюдатели и служба спасения.

По их словам, нападение в четверг, которое, как полагают, было совершено российскими военными самолетами, поддерживающими наступление режима Башара Асада, также привело к разрушению местной больницы

Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ) заявила, что в результате рейда погибло по меньшей мере 10 мирных жителей. Однако, по словам «Белых касок», погибли 11 человек, в том числе один ребенок. «Белые каски» добавляют, что большинство из них погибли, когда российские военные самолеты бомбили дорогу, по которой перемещенные лица пытались покинуть город Ариха в провинции Идлиб.

По словам спасателей, по меньшей мере 24 человека были ранены, в том числе врач, волонтер «Белых касок», три женщины и двое детей.

Разумеется, Россия, как обычно, отрицает все эти заявления.

«Российская авиация не выполняла каких-либо боевых задач в этом районе Сирии», - говорится в заявлении МИД России в четверг. По словам МИД РФ, иностранные СМИ занимаются «провокацией».

Координатор Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и оказанию чрезвычайной помощи Марк Лоукок рассказал в среду Совету Безопасности о тяжелых условиях в районах, удерживаемых повстанцами в Сирии.

По его словам, по меньшей мере, 20 000 человек были перемещены в предыдущие два дня, добавив, что 115 000 человек покинули свои дома на прошлой неделе, в результате чего общее количество беженцев с декабря составило 390 000.