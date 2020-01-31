Махмуд Аббас хочет выступить в ООН с осуждением "мирного плана" Трампа

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас посетит ООН в течение двух недель, чтобы выступить в Совете Безопасности по поводу своего отказа от нового «мирного плана» США по Ближнему Востоку, заявил в среду палестинский представитель в этом органе.

Рийад Мансур сообщил журналистам, что черновик резолюции будет представлен на рассмотрение СБ ООН, но не указал дату визита.

Он сказал, что Аббас примет участие в заседании Лиги арабских государств в субботу и саммите Африканского союза в феврале.

По словам Мансура, до выступления в ООН Аббас также может встретиться с представителями Европейского Союза.

Дипломат выразил надежду, что к тому времени будет достигнуто соглашение по проекту резолюции.

Напомним, что палестинцы отвергли «мирный план», обнародованный во вторник президентом Дональдом Трампом. Палестинцы справедливо считают, что этот план исключает все ключевые требования палестинцев, но при этом удовлетворяет практически все желания Израиля, включая контроль над Иерусалимом и возможность аннексировать незаконные поселения на Западном берегу.