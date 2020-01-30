В Москве проходят пикеты в поддержку Абдумумина Гаджиева

В центре Москвы возле здания постоянного представительства республики Дагестан началась серия одиночных пикетов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, арестованного в Махачкале по обвинению в финансировании терроризма.

В пикете участвуют несколько десятков человек – сотрудники СМИ, общественные деятели и оппозиционные активисты. Одним из организаторов компании в поддержку Гаджиева является журналист и столичный муниципальный депутат Илья Азар.

Напомним, что ранее ведущие российские журналисты записали коллективное видеообращение в поддержку Абдулмумина Гаджиева, потребовав освободить коллегу. Они заявили, что уголовным делом, заведённым на Гаджиева, власти пытаются запугать всю редакцию издания "Черновик", в котором работал арестованный.

В поддержку Гаджиева выступили сотрудники "Новой газеты", "Эха Москвы", "Медузы", "Ведомостей", "Медиазоны", "Коммерсанта", "Проекта", Znak.com, и других изданий. За арестованного также вступились журналисты Екатерина Гордеева, Олег Кашин и Максим Шевченко.