В Казахстане осудили двух женщин за сообщения в WhatsApp

В Алмалинском районном суде Алматы 27 января вынесли приговор в отношении двух женщин. Судья Ернар Касымбеков приговорил 45-летнюю Карлыгаш Адасбекову и 29-летнюю Дарию Нышанову к пяти годам ограничения свободы каждую по обвинению в «возбуждении розни» и «участии» в организации «Хизб ут-Тахрир»*. При этом судья подчеркнул, что вина каждой из них доказана материалами дела, а совершённые ими преступления относятся к разряду тяжких. Об этом сообщает издание «Азаттлык».

Как пояснил судья Касымбеков, несмотря на то что только по статье 174, о возбуждении религиозной розни, закон предусматривает наказание от пяти до десяти лет, суд счел возможным вынести наказание «ниже низшего предела» на том основании, что Адасбекова является матерью-одиночкой — воспитывает малолетнюю дочь, — а также прекратила заниматься пропагандой «Хизб ут-Тахрир». Нышанова также прекратила заниматься пропагандой, недавно завела семью, и на ее попечении находится престарелый родственник.

Судья также разъяснил, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. После оглашения приговора судья Касымбеков разрешил сфотографировать его, однако до этого он удалил из зала правозащитника Бахытжан Торегожину, которая пыталась вести видеозапись оглашения приговора.

Адвокаты осуждённых и прокурор не присутствовали на оглашении приговора.

Судебный процесс по этому делу начался 24 сентября 2019 года.

По версии обвинения, а теперь и судебного приговора, Адасбекова и Нышанова состояли в группе в WhatsApp’е, в которой распространяли идеи, возбуждающие религиозную рознь. Кроме того, женщины обвиняются в участии в деятельности запрещенной в Казахстане организации «Хизб ут-Тахрир», признанной судом экстремистской. Адасбекова и Нышанова не отрицают того, что они распространяли материалы в группе в WhatsApp’е, однако не считают это «возбуждением розни», поскольку думали, что в стране существует свобода слова, а они лишь выражали свои убеждения. Они также говорят, что не имеют отношения к организации «Хизб ут-Тахрир».

* - запрещены в РФ