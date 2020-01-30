Лихорадка Ласса в Нигерии убила десятки человек за последний месяц

Пока мир с замиранием следит за вспышкой нового коронавируса, который убил уже 170 человек на данный момент и заразил несколько тысяч людей, распространившись далеко за пределы КНР, совершенно незамеченной проходит вспышка другой экзотической болезни. А между тем, она уже тоже унесла жизни десятков людей менее чем за месяц.

В отличие от уханьского вируса, который вызывает пневмонию, вирус Ласса в Нигерии вызывает лихорадку, известную как лихорадка Ласса. Это вирусная геморрагическая лихорадка. Она принадлежит к тому же семейству, что и вирусы Эбола и Марбург, но гораздо менее смертоносна.

Эта лихорадка распространялась по всей Нигерии в течение января. На сегодняшний день Нигерийский центр по контролю заболеваний (NCDC) заявил, что зафиксировано 258 подтвержденных случаев заболевания с 41 смертельным исходом в 19 штатах Нигерии (всего в Нигерии 36 штатов). В принципе, половина страны может быть заражена.

Эта болезнь является эндемичной для западноафриканской страны, и ее название происходит от города Ласса на севере Нигерии, где она была впервые выявлена в 1969 году.

Ранее сообщалось о случаях заболевания в Сьерра-Леоне, Либерии, Того и Бенине, где в 2016 году от нее умерло не менее 9 человек.

Вирус передается людям от контакта с пищевыми продуктами или предметами домашнего обихода, загрязненными фекалиями или мочой грызунов. Заболевание является эндемичным в популяции грызунов в некоторых частях Западной Африки. То есть, как и в случае с уханьским вирусом, люди заражаются в первую очередь от животных.

Абсолютное большинство случаев заражения зафиксировано на христианском юге страны, тогда как в северных мусульманских штатах (Кано, Замфара, Сокото и другие) отмечено сравнительно меньше случаев.

Интересно, что впервые вспышка лихорадки Ласса в 1969 была открыта именно в северной мусульманской провинции Борну, когда ею заболела белая женщина из группы христианских миссионеров.

В 2018 году вспышка эпидемии Ласса серьезно рассматривалась саудовскими властями как причина для возможного запрета нигерийским мусульманам совершать хадж в том году.