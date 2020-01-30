Йеменские хуситы завили об ударах по саудовской нефтяной компании Aramco

Проиранское йеменское движение хуситов заявило в среду, что они нанесли удары по саудовским целям, включая нефтяные объекты, принадлежащие энергетическому гиганту Aramco.

Хуситы атаковали предприятия Aramco в районе города Джизан на юге Саудовской Аравии.

Помимо этого, выпущены ракеты по двум аэропортам в городах Абха и Джизан, а также по военной базе в городе Хамис-Мушайт и другим стратегическим объектам саудовского королевства.

По словам пресс-секретаря хуситов Яхьи Сери, в атаках были задействованы ударные БПЛА.

Сари не уточнил, когда были проведены удары. По его словам, что атаки были произведены "в ответ на эскалацию воздушных ударов противника" в ходе недавних ожесточенных боев к северу и востоку от Саны.

Атаки на нефтяные объекты Aramco в сентябре прошлого года нанесли огромный ущерб Саудовской Аравии, временно сократив добычу нефти в королевстве в два раза, и нанеся ущерб мировым нефтяным рынкам.

Сари также сказал, что повстанцы добились значительных успехов в борьбе против сил Хади в столице и других провинциях, захватив весь район Ним в провинции Сана и добившись успехов в провинциях Джавф и Мариб.

«Была освобождена территория общей площадью 2500 квадратных километров», - сказал он, добавив, что силы Хади потерпели крах, и что хуситы подошли к окрестностям города Мариб, столицы провинции.