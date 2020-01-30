Идлиб: город Маарет аль-Нуман пал, тысячи людей бегут к границе с Турцией

Во вторник войска режима Башара Асада заняли ключевой оппозиционный город на северо-западе страны, окружив его с трех сторон. Тысячи людей были вынуждены бежать в безопасные места на севере.

Согласно асадитским СМИ и активистам оппозиции, наступление на город Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб происходило одновременно с продвижением сил режима против повстанческих позиций к западу от города Алеппо.

Город Маарет аль-Нуман, находящийся в руках повстанцев с 2012 года, расположен на шоссе, соединяющем Дамаск с Алеппо. Асадиты держали дорогу, ведущую на запад из города, открытой, по-видимому, чтобы повстанцы могли уйти.

Напомним, что войска режима более месяца ведут наступлении в северо-западной провинции Идлиб, последней цитадели повстанцев в стране. Но только в последние дни режим захватил более десятка деревень в этом районе, когда оборона повстанцев начала рушиться.

Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ) заявила, что сирийские войска вошли в западные районы Маарет ан-Нуман под прикрытием интенсивных воздушных ударов.

Про-асадитский источник «Шам FM» сообщил, что войска режима взяли под свой контроль большую часть города, добавив, что его солдаты проводят поисковые операции, а эксперты начали разбирать взрывчатку и мины-ловушки, оставленные повстанцами.

Ранее в тот же день войска режима захватили близлежащую деревню Кфар-Румма, которая находится к юго-западу от Маарет-ан-Нуман. СОПЧ И телевидение режима подтвердили, что асадитские силы были внутри.

Дальше на север силы режима начали наступление в западном пригороде Алеппо, пытаясь оттеснить повстанцев от крупнейшего города Сирии. В последние дни повстанцы обстреливали Алеппо артиллерийскими и минометными снарядами.

В понедельник государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон «осуждает эти неоправданные нападения на людей на северо-западе Сирии». Он добавил, что США призывают к немедленному прекращению огня и «полному доступу в пострадавшие районы со стороны гуманитарных организаций, чтобы облегчить страдания сотен тысяч людей, бегущих от непрекращающихся бомбардировок».

Наступление режима в провинции Идлиб привело к перемещению сотен тысяч людей, многие из которых оказались в районах, близких к границе с Турцией. Всего в провинции проживает около 3 миллиона мирных жителей, и ООН предупреждает о растущем риске гуманитарной катастрофы вдоль турецкой границы.

Наступление в Маарете аль-Нуман и к западу от Алеппо приблизило силы к пересечению важнейшей магистрали, проходящей через город.

В августе войска режима захватили уже один один город, через который проходит шоссе, Хан Шейхун. После захват Маарет аль-Нуман, их следующей целью, вероятно, станет Саракеб, который станет последним крупным городом на шоссе М5, находящимся вне контроля правительства.