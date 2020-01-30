Пакистан снова открыл границу с Афганистаном

Пакистан заявляет, что он вновь открыл главный пограничный пункт на границе Афганистаном, после того, как тот был на короткое время закрыт из-за минометного обстрела через границу.

В среду Пакистан заявил, что закрыл пограничный переход Торхам "для обеспечения безопасности транспортных средств и пешеходов".

Пограничный переход Торхам на вершине перевала Хайбер, через который проходят тысячи автомобилей каждую неделю, является основным торговым звеном между непростыми соседями.

«Пакистанская сторона немедленно связалась с афганскими властями и выразила серьезную обеспокоенность по поводу инцидента, который мог бы привести к жертвам. Повседневные операции на пограничном терминале возобновились во второй половине дня», - говорится в заявлении правительства Пакистана, которое прозвучало поздно в среду.

Пакистан открыл этот круглосуточный пропускной пункт в сентябре прошлого года, с целью увеличить торговлю.

Но в среду, по сообщениям пакистанских властей, с афганской стороны были произведены выстрелы из миномета, в результате чего несколько транспортных средств получили ущерб.

Пакистан и Афганистан являются союзниками США, но их отношения редко бывают дружественными.

Афганистан годами обвинял Пакистан в поддержке вооруженной группировки талибов*. Пакистан отрицает это и в свою очередь обвиняет Афганистан в поддержке вооруженных групп, борющихся с пакистанским правительством.

Перестрелки через границу, которые Афганистан никогда не признавал, являются обычным явлением.

При этом сейчас афганский чиновник отрицал, что афганские силы открыли огонь по Пакистану.

Аттаулла Хогьяни, пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар на афганской стороне границы, предположил, что пакистанские силы применили минометные выстрелы как уловку.

«В прошлом Пакистан играл в ту же игру, когда хотел закрыть контрольно-пропускной пункт Торхам», - сказал Хогьяни агентству Reuters.

Пакистан в свою очередь, был возмущен на этой неделе, когда президент Афганистана Ашраф Гани осудил арест в Пакистане правозащитника из числа этнических пуштунов.

Пуштуны в Пакистане недавно протестовали против своего правительства, требуя более широких прав. Их в этом поддерживают многие пуштуны в Афганистане.

* - запрещены в РФ