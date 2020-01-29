Жена Хайриддина Абдулло сообщила, что ее мужа пытали

Жена арестованного в Таджикистане проповедника и общественного деятеля Хайриддина Абдулло (Достакова) заявила, что он признался в пропаганде экстремизма под пытками. Парвина Илолиева рассказала Радио «Озоди», что на днях говорила с мужем в СИЗО. Свидание было коротким, Хайриддина она видела через стекло и разговаривала с ним по телефону.

«Он сказал мне: «Все заявления от моего имени, в том числе заявление о том, что якобы я давал клятву верности экстремистской группировке, – неправда. Эти не мои слова». Муж говорит, что написал признание под диктовкой. Он сильно напуган, попросил не говорить о пытках представителям СМИ, но я хочу спасти своего супруга», — говорит Илолиева. По ее словам, после задержания мужа силовики дважды провели обыск в их квартире и забрали с собой «для экспертизы» некоторые книги и газеты.

Напомним, что Хайриддина Абдулло, который в последние годы проживал в России (он гражданин РФ), задержали в душанбинском аэропорту по прибытию из Москвы 29 декабря прошлого года. Сначала в МВД Таджикистана пообещали отпустить его после «выяснения некоторых обстоятельств», но позднее появилась информация о заведенном против него уголовном деле по статьям 307.1 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 307.2 («Организация экстремистского сообщества») УК республики.

Источники «Озоди», знакомые с ходом расследования, говорят, что обвинения основаны на жалобах нескольких мигрантов, утверждавших, что Абдулло призывал их к экстремистской деятельности, находясь в контакте с неким Абу Хусейном, от которого получал инструкции. Родственники Абдулло считают обвинения клеветой, так как в России проповедник, напротив, призывал таджикскую молодежь не поддаваться идеологии различных экстремистских групп, из-за чего неоднократно сталкивался с угрозами со стороны радикалов и пережил несколько покушений на свою жизнь.