Четыре миллиона медицинских масок: Казахстан готовится дать отпор китайскому вирусу

Казахстан срочно закупил 3,8 млн медицинских масок. Об этом сообщает KazTAG со ссылкой на главного санитарного врача страны Жандарбек Бекшин, передает «Фергана».

Из общего числа закупленных масок 2,5 млн — обычные, 1,3 млн — респираторные. Кроме них приобретены 30 капсул для транспортировки тяжелобольных (герметичные надувные купола с окошками и прорезями для рук, к которым прикреплены перчатки. — Прим. ГИ), 33 дополнительных тепловизора для дистанционной термометрии, одноразовые комбинезоны, противовирусные препараты, расходники для диагностической аппаратуры и расходники для методов экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод лечения с помощью подключения искусственных сердца и легких. — Прим. ГИ).

Власти также призвали местных производителей организовать массовое производство марлевых повязок. При этом Бекшин подчеркнул, что казахстанским больницам пока хватает масок, защитных костюмов и лекарственных средств.

Вместе с тем сегодня руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алма-Аты Айзат Молдагасимова призвала аптеки отпускать не больше 15-20 медицинских масок в одни руки, чтобы не создавать панику и искусственный ажиотаж.

«В городе достаточно масок. Скупать их массово не надо, не надо создавать искусственный дефицит и ценовой сговор», — сказала чиновница. Она также призвала жителей города не брать маски №95, которые часто воспринимаются как более надежные. «Это защита от любого вируса для лиц, имеющих профессиональные риски, — медиков, санитаров. Для всего населения нет необходимости их покупать, можно брать обычные», — объяснила Молдагасимова.

На данный момент в Казахстане госпитализированы восемь человек, ранее прибывших в страну из Китая. У всех них наблюдаются признаки острых респираторных вирусов.

Дополнительные проверки прибывающих из Китая граждан проводятся в связи со вспышкой нового коронавируса в этой стране. Вызванная им пневмония уже унесла жизни свыше 100 человек. Пока случаев заболевания в Казахстане не выявлено, однако местные власти решили развернуть дополнительно почти 5 тыс. коек в больницах.

Кроме того, до 15 февраля был закрыт международный центр «Хоргос» на границе с КНР. В пунктах пропуска на границе с Китаем усилен санитарно-эпидемиологический контроль, временно приостановлен режим 72-часового безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана.