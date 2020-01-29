"Центры дерадикализации" в Кашмире: Индия перенимает китайский опыт?

Новый начальник генерального штаба индийских вооруженных сил генерал Бипин Рават (на фото) заявил, что в Индии действуют так называемые лагеря «дерадикализации», и сравнил их с уйгурскими «лагерями перевоспитания» в Китае.

«Вроде того, что мы видим в Кашмире ... мы видели радикализацию», - сказал Рават, обращаясь к СМИ и иностранным делегатам в Нью-Дели на прошлой неделе.

«Есть люди, которые были полностью радикализованы. Этих людей нужно выделять отдельно, возможно, в некоторые лагеря по дерадикализации. У нас в стране есть лагеря по дерадикализации».

Комментарии Равата вызвали волну страха у кашмирцев, которые считают, что Индия хочет сделать то же, что делают китайцы в провинции Синьцзян.

«Индия не должна следовать за Китаем, ведь Индия претендует на звание демократической страны», - говорит профессор Нур Ахмад Баба, политический аналитик из Сринагара, главного города в регионе с преобладающим мусульманским населением, который был заблокирован в течение последних пяти месяцев.

Напомним, что 5 августа Нью-Дели лишил регион его автономии, а также отключил все коммуникации. Хотя мобильная связь в основном была восстановлена, в регионе все еще нет доступа к интернету - это самое длительное отключение интернета в условиях демократии.

«Кашмир - это политический вопрос, здесь нет никакой радикализации. Это нежелательная вещь в условиях демократии. Кашмир - это политическая проблема, которая нуждается в политическом решении», - сказал Баба.

Между тем, подтверждая заявления Равата, высокопоставленный сотрудник полиции в Кашмире сказал Al-Jazeera, что первый центр «дерадикализации» в Кашмире может заработать в ближайшее время.

«Полицейское управление Джамму и Кашмира разработало концепцию одного центра де-радикализации, для которого средства были выделены Министерством внутренних дел, но он еще не создан», - сказал чиновник, пожелавший остаться неизвестным. Он не сообщил никаких деталей относительно «центра дерадикализации».

Начальник полиции региона Дилбах Сингх также поддержал идею создания центров «дерадикализации» в Кашмире. «Если в Кашмире появится какое-либо подобное учреждение, это будет хорошим знаком, это должно произойти. Это определенно поможет людям, особенно тем, кто сбился с пути».

Кашмирский политолог Зафар Чудхари не согласен с «теорией радикализации Кашмира».

«Я не вижу этой проблемы в Кашмире через призму радикализации», - сказал он.

«Они [молодые кашмирцы] были преданы, их несколько раз обманули политические лидеры, поэтому у них есть недоверие к системе, которое армии и другим людям представляется радикализмом».

Добавим, что это не первый случай, когда заявления Равата вызвали скандал и противоречия. В прошлом, когда он занимал пост главнокомандующего индийской армии, его уже критиковали за политизацию вооруженных сил. Многие считают, что близость Равата к правящему индуистскому националистическому правительству помогла ему стать первым в истории главой индийского генштаба, который будет контролировать все три крыла сил обороны.

Согласно уставу индийской армии 1954 года, офицерам запрещено комментировать политику. Индийские вооруженные силы традиционно оставались политически нейтральными, в отличие от соседнего Пакистана, где армия обладает огромной властью над гражданским правительством.