ОАЭ бьет антирекорды по показателям рождаемости

В Объединенных Арабских Эмиратах отмечается один из самых низких в мире показателей рождаемости, что объясняют высокими расходами на проживание и растущим акцентом на построение карьеры, а не на создании семьи. Спад рождаемости продолжается уже десять лет.

Глобальная статистика показывает, что уровень рождаемости в стране в прошлом году составлял 1,39 на женщину, по сравнению с 1,82 в 2010 году, и это огромное падение с 2,4 в 2000 году и 4,45 в 1990 году. Другими словами, если менее 30 лет назад в эмиратовской семье в среднем было как минимум 4 детей, то сегодня даже 2 детей — уже слишком много.

Цифры, собранные американской статистической организацией Knoema, поставили ОАЭ на 174 место из 189 проанализированных стран.

При этом все 10 стран с самыми высокими показателями рождаемости расположены в Африке, а лидирующие позиции с цифрой 6,82 занимает Нигер.

Д-р Панкадж Шривастав, консультант-специалист по фертильности и директор клиники гинекологии и фертильности Conceve в Шардже, объясняет, как на снижение рождаемости в ОАЭ повлиял отход от традиционной идеи о роли женщины как домохозяйки.

«У женщин, которые учились, делали карьеру и вступили в брак довольно поздно — в середине или конце своих тридцатых годов — как правило мало времени, чтобы иметь детей», - сказал он.

«У тех, кто вступает в брак в молодом возрасте, вероятно, будет столько же детей, сколько и у их матерей».

Он добавил также, серьезным фактором являются преобладающие проблемы со здоровьем среди эмиратовских женщин.

Высокие уровни диабета и синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), состояния, которое создает гормональный дисбаланс, затрудняющий беременность, сыграли свою роль в снижении рождаемости.

«Среди местного населения очень высоки уровни диабета и СПКЯ», - сказал д-р Шривастав в интервью The National.

«СПКЯ очень высок среди местных женщин, и это ставит под угрозу их рождаемость».

По словам доктора к ухудшению состояния приводят нездоровая диета и увеличение веса 0 настоящая эпидемия для развитых стран Персидского залива.

В рейтинге фертильности мусульманские Эмираты оказались даже ниже других развитых стран, таких как США (1,77), Великобритания (1,75) и Германия (1,60).

Среди стран, включенных в исследование, самым низким оказался уровень рождаемости в Южной Корее (1,09).

Доктор Муна Тахлак, исполнительный директор больницы Латифа в Дубае, говорит, что снижение уровня рождаемости является симптомом перехода к меньшим семейным единицам, к малой семье, как среди эмиратовцев, так и среди иностранцев.

«Это доказывает, что тенденция к уменьшению количества семей в настоящее время распространена как среди граждан, так и среди резидентов», - сказала д-р Тахлак в интервью газете «Аль-Баян».

По ее словам, более широкие возможности трудоустройства, предоставляемые как мужчинам, так и женщинам в Эмиратах, «требуют, чтобы они больше концентрировались на работе, чем на создании большой семьи».

Отметим, что тенденции к снижению рождаемости отнюдь не уникальны для ОАЭ. Практически все развивающиеся мусульманские страны проходят абсолютно тот же демографический переход к малой семье, что ранее прошли страны Европы и Россия.