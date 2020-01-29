Тунисская партия «Ан-Нахда» отвергает новое коалиционное правительство

Тунисская партия «Ан-Нахда», которую многие считают исламистской организацией (хотя они предпочитают себя называть «мусульманскими демократами»), отклонила новое предложение сформировать правительство, из-за того, что оно исключает другие партии.

Крупнейшая партия в парламенте Туниса в своем заявлении в понедельник пригрозила разрушить вторую попытку сформировать коалиционное правительство после выборов в октябре.

«Мы отвергаем правительственную коалицию, ограниченную некоторыми партиями», - сказал высокопоставленный член «Ан-Нахда» Абдуль-Карим Харуни.

Харуни сказал, что в правительстве должны быть все партии, чтобы сделать его достаточно сильным, и «чтобы справляться с серьезными проблемами и проводить необходимые реформы».

Парламент отклонил 10 января правительство, предложенное кандидатом в премьер-министры от «Ан-Нахда», Хабибом Джемли, после нескольких месяцев переговоров между политическими партиями.

Такое решение предоставило президенту Кайсу Сайеду возможность выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, бывшего министра финансов и туризма, Ильяса Фахфаха.

На прошлой неделе Фахфах заявил, что он не будет пытаться копировать недавние коалиции единства, а вместо этого создаст кабинет только из тех партий, включая «Ан-Нахда», кто разделяет «ценности революции».

Вторая по величине партия страны, секулярная «Кальб Тунес», лидер которой был побежден Сайедом на президентских выборах, но которая также является противником «Ан-Нахда», была как раз одной из тех партий, которые Фахфах исключил из состава правительства.

Отказ «Ан-Нахда» от предложения означает, что Фахфах должен теперь постараться собрать большинство в парламенте, рискуя новыми парламентскими выборами.

Аналитики говорят, что это решение указывает на борьбу за влияние между «Ан-Нахда» и президентом Сайедом относительно формы следующего правительства.

«Ан-Нахда» стала самой влиятельной партией после того, как получила большинство мест на октябрьских парламентских выборах в стране. Но имея лишь 52 из 217 мест, они по прежнему нуждаются в поддержке других партий.

Сайеид же, хотя и выиграл президентские выборы, но, будучи независимым (то есть, не имея своей партии), нуждается в собственной парламентской базе.

Напомним, что премьер-министр и правительство Туниса в первую очередь подотчетны парламенту, но президент также имеет право вето на новые законы, которые они принимают.