Афганский рекорд: в 2019 году на страну упали 7423 американских бомб

По данным ВВС США,американские силы в Афганистане сбросили на страну рекордное количество бомб в этом году, больше, чем когда бы то ни было за последние 10 лет.

Всего американцы сбросили 7 423 бомбы по целям в Афганистане в 2019 году, ознаменовав рост по сравнению с 7 362 бомбами, сброшенными в 2018 году, говорится в сообщении Центрального командования ВВС США (AFCENT), опубликованном в понедельник.

Эта цифра отражает резкое увеличение числа бомбардировок в Афганистане по сравнению с 2009 годом, когда при бывшем президенте Бараке Обаме было сброшено 4147 бомб.

США в настоящее время наращивают воздушные бомбардировки, с тех пор, как президент Дональд Трамп был избран в 2016 году, поскольку Вашингтон отменил более строгие требования, призванные избежать смертей среди гражданского населения.

Организация Объединенных Наций и правозащитные организации неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом воздушных налетов по всей стране со стороны американских и афганских сил, которые привели к резкому увеличению числа жертв среди гражданского населения.

В воскресенье по меньшей мере семь мирных жителей, в том числе трое детей, были убиты в результате правительственных воздушных налетов в северной провинции Балх в Афганистане, что вызвало протесты жителей.

В начале этого месяца более 60 мирных жителей были убиты или ранены в результате нападения американского беспилотника на отколовшегося командира талибов* в провинции Герат на западе Афганистана.

В октябре ООН заявила, что имеет достоверные сообщения о воздушных атаках США на предполагаемые нарколаборатории талибов, в результате которых погибли по меньшей мере 30 гражданских лиц, включая детей.

Эти рейды были направлены на 60 объектов в провинции Фарах и соседней провинции Нимруз.

Вся эта эскалация происходит на фоне возобновившихся мирных переговоров США с талибами, призванными покончить с долгой войной.

* - запрещены в РФ