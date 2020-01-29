Растет число американских солдат, раненых в результате иранской ракетной атаки в Ираке

Во вторник в Пентагоне заявили, что 50 американских солдат получили диагноз черепно-мозговой травмы после ракетных ударов Ирана по базе в Ираке в начале этого месяца, что на 16 больше, чем ранее заявляли военные.

Президент Дональд Трамп и другие высокопоставленные американские чиновники первоначально заявили, что атака Ирана 8 января не убила и не ранила ни одного военнослужащего США.

Позже, Трамп признал ранения, но постарался преуменьшить травму, говоря, что он "слышал, что у них были головные боли и пара других вещей".

«На сегодняшний день 50 военнослужащим США был поставлен диагноз «черепно-мозговая травма», - заявил официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл в заявлении о ранениях при нападении иранцев на авиабазу Айн-Асад в западном Ираке.

Симптомы сотрясения мозга включают головные боли, головокружение, чувствительность к свету и тошноту.

По словам Кэмпбелла, в общей сложности 31 из 50 человек прошли лечение в Ираке и вернулись на службу, в том числе 15 из тех, у которых травмы были диагностированы совсем недавно.

По его словам, 18% из них были отправлены в Германию для дальнейших осмотра и лечения, а один был отправлен в Кувейт и с тех пор вернулся на службу. Он также добавил, что число раненых еще может измениться.

Если изначально Пентагон признал ранение у 11 солдат, то в своем предыдущем заявлении в пятницу было названо число в 34 человека. И вот сейчас их уже 50.

При этом серьезной критике ветераны американской армии подвергли слова Трампа, который ранее заявил, что травмы были «не очень серьезными».

Сенатор Джек Рид, демократ из Род-Айленда и бывший армейский рейнджер, призвал Трампа извиниться.

«ЧМТ - серьезное дело», - сказал Рид. «Это не просто «головная боль», и президент Трамп совершенно не вправе преуменьшать их ранения. Возможно, он не имел в виду неуважение к ним, но комментарии президента Трампа были оскорблением для наших войск. Он должен извиниться перед ними».

Уильям Шмитц, национальный командир «Ветеранов иностранных войн», также заявил в пятницу, что группа "ожидает от президента извинений перед нашими военнослужащими мужчинами и женщинами за его ошибочные замечания".

К слову, по данным Пентагона, с 2000 года около 408 000 военнослужащих были диагностированы с черепно-мозговой травмой.