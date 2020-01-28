Абдулмумин Гаджиев оставлен под стражей

Верховный суд Дагестана отклонил апелляцию защитников редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева на продление ареста, сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на правозащитный центр "Мемориал".

Таким образом, обвиняемый в финансировании терроризма журналист останется под стражей до 13 марта 2020 года. Всего же Гаджиев находится под стражей уже более семи месяцев – с 14 июня 2019-го.

Напомним, что по версии следствия, журналист через публикации​ побуждал читателей газеты вносить пожертвования в благотворительный фонд, из которого они якобы передавались экстремистской группировке ИГИЛ*.

Сам Гаджиев отрицает обвинения. Его коллеги также считают уголовное дело сфабрикованным. Один из свидетелей, дававший показания на него, жаловался на пытки. "Мемориал" признал мужчину политическим заключённым.

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