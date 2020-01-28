В Таджикистане арестованы более ста предполагаемых "Братьев-мусульман"

В Таджикистане по подозрению в причастности к организации «Братья-мусульмане» задержаны 113 человек. Об этом 28 января на встрече с журналистами заявил генпрокурор республики Юсуф Рахмон, сообщает «Авеста».

Рахмон отметил, что среди задержанных есть люди разных профессий. Так, один из подозреваемых — сотрудник администрации города Исфары. Еще около 20 задержанных являются сотрудниками вузов. Также силовики задержали двух иностранных граждан.

«Независимо от должности и места работы, все, кто причастен к экстремизму, будут задержаны и привлечены к ответственности», – сказал генпрокурор, добавив, что расследование против предполагаемых членов «Братьев-мусульман» проводят три ведомства — Генпрокуратура, МВД и Госкомитет национальной безопасности.

О задержаниях десятков предполагаемых членов «Братьев-мусульман» стало известно в начале января. Однако до заявления генпрокурора власти не комментировали эту информацию. Ранее в Институте языков Таджикистана и Таджикском национальном университете подтвердили задержания преподавателей вузов.

Источники в полиции сообщают также, что на подозреваемых заводят уголовные дела по статье 307.3 («Организация деятельности экстремистской организации») УК республики. Санкции по этой статье предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Генпрокурор также сообщил, что по делу о нападении на погранзаставу Ишкобод задержаны 20 человек. Среди них есть те, кто непосредственно участвовал в атаке, и те, кто им помогал. По словам Юсуфа Рахмона, в ближайшее время расследование этого дела завершится, и оно будет направлено в суд.

Напомним, что нападение на погранзаставу произошло в ночь на 6 ноября 2019 года. По данным ГКНБ, боевики были таджикистанцами, которые за три дня до нападения проникли в республику из Афганистана. В ходе перестрелки 15 из них были убиты, пятеро задержаны. Власти сообщили о гибели двух силовиков. Позже журналистам стало известно еще о четырех погибших пограничниках, а также женщинах и детях. В ГКНБ заявили, что участники нападения были последователями ИГИЛ*. В свою очередь ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение.

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