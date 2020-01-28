Власти Израиля признали насильную контрацепцию эфиопских евреек

Власти Израиля впервые признались, что знали о введении эфиопским иммигранткам гормональных контрацептивов длительного действия без их согласия, пишет издание «Гаарец». Распоряжение прекратить это делать генеральный директор министерства здравоохранения Рон Гамзу отдал четырем медицинским организациям.

Напомним, что ранее министерство и другие официальные ведомства отрицали, что знали об этой практике, хотя первые сведения о ней просочились в СМИ еще пять лет назад.

Теперь же чиновники велели гинекологам не прописывать женщинам, приехавшим из Эфиопии, инъекции контрацептива «Депо-Провера», если у врача есть сомнения, что пациентка осознает последствия его применения. В случае необходимости гинекологам советуют обратиться за помощью к переводчикам.

Распоряжение Гамзу стало ответом на требования Ассоциации гражданских прав Израиля, которая представляет несколько групп, защищающих права женщин и эфиопских мигрантов. Представители ассоциации требовали, чтобы власти прекратили подобную практику и провели расследование.

Ассоциация составила запрос в министерство после выпуска в эфир телепередачи, в которой были приведены результаты интервью с 35 иммигрантками из Эфиопии. Они рассказали, что женщин заставляют делать инъекции контрацептивов еще на пересылочных пунктах по дороге в Израиль. По их словам, медики утверждали, что это прививки, которые необходимо повторять каждые три месяца. Гинекологи объясняли их необходимость тем, что женщины, которые часто рожают, могут страдать от различных заболеваний. Сами опрошенные журналистами женщины утверждали, что не хотели делать эти инъекции.

За последние десять лет рождаемость в эфиопской общине Израиля упала приблизительно на 50 процентов. Не исключено, что насильная контрацепция сыграла в этом процессе ключевую роль. Всего же с 1980-х годов в Израиль переехали около 100 тысяч эфиопских евреев, которые получили право жить в еврейском государстве по закону о возвращении 1950-го года, пишет The Independent.