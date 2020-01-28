В Афганистане рухнул американский военный самолет

В афганской провинции Газни вчера потерпел крушение американский военный самолет, рухнувший на территории, контролируемой талибами*.
Талибы, которые в настоящее время контролируют около половины страны, утверждают, что самолет был ими сбит.
«Самолет, находившийся с разведывательной миссией, был сбит в районе Садо Хель района Дех Як провинции Газни», - заявил официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
Муджахид не сказал, как как именно талибы сбили самолет, который обычно используется для обеспечения связи в отдаленных местах.
Он сказал, что в состав экипажа входили высокопоставленные офицеры из США.
Однако, сами американцы отрицают и тот факт, что самолет был сбит, и тот факт, что на его борту находились высокопоставленные американские офицеры.
«Пока причина катастрофы расследуется, нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем», - заявила военный представитель США полковник Сонни Леггетт.
Леггетт не дала никакой информации о жертвах аварии.
Фотографии и видео в социальных сетях, предположительно с места крушения, показали обломки самолета Bombardier E-11A. Reuters не удалось проверить изображения.
Афганские чиновники сообщили агентству Reuters, что власти спешат найти и идентифицировать обломки в горной местности.
Ранее в понедельник местные афганские официальные лица заявили, что в районе, удерживаемом талибами, разбился пассажирский самолет государственной авиакомпании Ariana Airlines. Однако авиакомпания Ariana позже опровергла первоначальные сообщения о том, что она была владельцем самолета.
«Он не принадлежит нам, потому что два рейса, которыми сегодня управляет Ariana, из Герата в Кабул и из Герата в Дели, безопасны», - сказал Reuters его исполняющий обязанности генерального директора компании Мирваис Мирзаквал.
Два чиновника из провинции Газни заявили, что разбившийся самолет принадлежал иностранной компании.
«Точной информации о жертвах и названии авиакомпании нет», - заявил ранее в понедельник частному вещателю Tolo News губернатор провинции Газни Вахидулла Калемзай.
Был самолет сбит талибами или не был, крушение произошло как раз, когда талибы и США ведут переговоры о прекращении 18-летней войны в Афганистане.
Напомним, что переговоры между двумя сторонами начались в прошлом году в Дохе, но были прерваны по крайней мере дважды после нападений талибов на военный персонал США в сентябре и декабре.
На прошлой неделе начался очередной раунд переговоров со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, который неоднократно встречался с главным переговорщиком талибов муллой Абдуль-Гани Барадаром.
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