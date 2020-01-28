В Марокко судят банду, обокравшую короля

Пятнадцать человек предстали перед судом в Марокко за кражу десятков роскошных часов и других ювелирных украшений из одного из королевских дворцов короля Мухаммада VI.

Считается, что 15 подозреваемых, которые предстали перед судом в столице страны Рабате в пятницу, являются членами банды, которая в прошлом месяце обокрала дворец в Марракеше, сообщает агентство AFP.

Сообщается, что главной подозреваемой, 46-летней работнице дворца, помогали сотрудники службы безопасности дворца и некоторые марокканские ювелиры.

В сообщениях также говорится, что предполагаемая глава банды, которая работала уборщицей в королевском доме, призналась в грабежах.

Женщина, которая, как утверждается, украла 36 часов, расплавила многие из них и продала торговцам золотом.

Другие 14 подозреваемых, все мужчины, являются торговцами золотом или посредниками, и отрицали какую-либо причастность к грабежам.

Известно, что король Мухаммад VI обладает большой коллекцией дорогих часов и украшений.

Он известен за свой вкус к роскошным автомобилям, картинам и часам. На фотографии в Instagram в сентябре 2018 года можно увидеть инкрустированными бриллиантами часы Patek Philippe из белого золота, оценочная стоимость которых составляет 1,2 миллиона долларов.

56-летний монарх был назван журналом Forbes в 2014 году одним из самых богатых людей в мире, чье состояние оценивается более чем в 2,5 миллиарда долларов. Увы, его королевство не может похвастаться тем, что входит в список самых богатых стран.