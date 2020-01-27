Всеволод Чаплин: смерть в опале

Вчера скоропостижно и внезапно, на 52-м году жизни скончался известный православный священник Всеволод Чаплин. Бывший глава отдела внешних церковных сношений РПЦ МП он был героем многих наших публикаций (https://golosislama.com/?tag=vsevolod-chaplin), поэтому обойти стороной его смерть будет неправильно.

Нельзя сказать, что Чаплин был откровенным исламофобом. Он был из той категории православных, которые сохраняя приверженность своей религии, могут уважать и другие религии. И особенно Ислам - за наличие в нем строгих правил и за следование им его последователей, подчиняющих ему свою жизнь, а при необходимости отдающих ее ради него. Вместе с тем, конечно, надо понимать, что при всем уважении такие люди рассматривают Ислам и мусульман в лучшем случае как конкурентов, а в худшем как врагов.

Чаплин один раз выступил на стороне мусульман в их конфликте с агрессивным секуляризмом, поддержав право мусульманских девочек ходить в школу в платках. При этом тот же Чаплин активно поддерживал агрессию путинской России в Сирии, называя ее "священной войной", и призывал к уничтожению мифических ваххабитов в России, в число которых его единомышленники обычно записывают всех религиозно практикующих мусульман с исламским самосознанием.

Впрочем, такая позиция Чаплина как "православного халифатиста", считающего, что Россия должна быть "всемирным православным халифатом", по-своему логична и ничего удивительного в ней нет. Куда интереснее другое - человек с такими взглядами, отдавший 25 лет своей жизни работе на нынешнего патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, он внезапно оказался не у дел и стал, как сейчас говорят, "токсичным" именно тогда, когда эти взгляды превратились почти в официальную не только церковную, но и государственную идеологию.

Чаплин был уволен в 2015 году и с тех пор начал позволять себе периодическую критику в адрес церковного и государственного руководства. Правда, с позиций еще более крайних, агрессивных и нетерпимых, чем у последнего. И этим, возможно, еще более неудобных для них, демонстрируя таким образом, что последовательные сторонники этих взглядов не воспринимают всерьез православно-патриотическую риторику государственных и церковных властей.

Именно с этим многие и связали внезапную смерть Чаплина, мужчины среднего возраста, который не болел тяжелыми болезнями. Политик Сергей Удальцов, находящийся на том же фланге, к которому был близок умерший, так отреагировал на его смерть: "От внезапной остановки сердца умер протоирей Всеволод Чаплин, который в последние годы был настроен весьма критично к действующей власти, сблизился с лево-патриотической оппозицией. Часто встречались с ним на различных протестных акциях. Ему было всего 51 год. Кстати, недавно так же внезапно умер другой оппозиционный политик - Никита Исаев, которому был 41 год. Берегите себя!"

Примерно в том же духе высказался коммунист-оппозиционер Максим Шевченко, знавший Чаплина 30 лет и в частности сказавший о нем следующее: "Он был погружён в самые глубины жизни Патриархии. Он был опасен для многих. Он знал больше других".

А опальный дьякон Андрей Кураев высказался еще откровеннее: "Смерть Чаплина, смена правительства и проблема транзита власти. Может, он слишком много знал?"

И надо заметить, что официальная реакция Московской патриархии только усилила эти подозрения. В частности, многие обратили внимание, насколько скупым было соболезнования патриарха Кирилла на смерть своего многолетнего соратника (http://www.patriarchia.ru/db/text/5582025.html?fbclid=IwAR1RNJsMi9CDR4bNzoF0MVJ62GwPxfNBw-ZKjCPOKLMYis86TShTNGN_d8o), особенно в сравнении с его соболезнованиями в адрес других церковных иерархов (http://www.patriarchia.ru/db/text/5581935.html?fbclid=IwAR3jvnDlYKwnRbSxQ_hVwkW0AgfBgVq3yVFMcB6y3sHCjDen23DMCljHhew).

Околоцерковный ресурс "Церквач" прокомментировал это соболезнование так: "Всего несколько дежурных слов: «Господь да простит почившему прегрешения вольные и невольные и сотворит ему вечную память». В переводе на русский язык эта фраза в устах патриарха означает: «я тебя не простил и знать не хочу»". О чем свидетельствует и то, что отпевание умершего поручили проводить не викарию РПЦ, а всего лишь протопресвитеру.

В этом смысле смерть Всеволода Чаплина действительно трагична даже по мирским меркам. Человек, всю жизнь боровшийся за торжество идей "Русского мира" и "Православного Халифата", если и не стал жертвой тех, кто их себе успешно присвоил, то уж точно оказался ими списан за ненадобностью...