Журналисты записали видео в защиту Абдулмумина Гаджиева

Российские журналисты записали обращение в поддержку редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма.

В защиту Гаджиева, в числе прочих, выступили корреспондент и главный редактор «Медузы» Иван Голунов и Иван Колпаков, спецкорреспондент «Новой газеты» Илья Азар, журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты Олег Кашин и Максим Шевченко.

«Пусть наши взгляды не во всем сходятся со взглядами Гаджиева, но мы уверены, что журналистов нельзя держать в СИЗО и судить за их профессиональную деятельность или за их слова», — говорится в обращении.

«Медуза» сообщает, что для того, чтобы привлечь внимание к делу Гаджиева, журналисты 29 января с 19:00 до 22:00 у проведут серию одиночных пикетов у представительства республики Дагестан в Москве (улица Покровка, 28, строение 4), к которым призывают присоединиться всех желающих.