Второй срок для освобожденных политзаключенных из Крыма?

На прошлой неделе мы сообщали об освобождении из российских колоний двух фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир»* Рустема Ваитова и Нури Примова. Мы также добавили, что освобождение из колонии вовсе не означает свободу в истинном понимании слова.

А вот крымский адвокат Лиля Гемеджи в комментарии Крым.Реалии прямо назвала административный надзор вторым сроком.

«По сути, это второй срок для Нури и Рустема. Он подразумевает ряд ограничений, они касаются нахождения обоих освобожденных в определенном месте, по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия. Запрет покидать Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть, без ведома полиции человек не может никуда двинуться», – рассказала адвокат.

Гемеджи сказала, что такие ограничения существенно повлияют на жизни Нури и Рустема.

«У последнего дочь – инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам. Они находятся за пределами Симферопольского района. Это патовая ситуация: ребенку плохо, надо отвезти ее в больницу, но сперва необходимо получить разрешение сотрудников МВД. Мы можем сейчас только подавать ходатайство на изменение места проживания и регистрации», – подытожила она.

Гемеджи выразила надежду на то, что российские законы относительно «Хизб ут-Тахрир» в конечном итоге удастся смягчить.

* - запрещены в РФ