Армия Мьянмы обстреляла деревню рохинджа: две женщины погибли

Две женщины, одна беременная, были убиты, а семь других получили ранения в результате того, что войска Мьянмы обстреляли деревню рохинджа в субботу. Это случилось всего через два дня после того, как высший суд ООН приказал стране защитить мусульманское меньшинство.

Маунг Кьяу Зан, член парламента от округа Бутхидаунг в северном штате Ракхайн, заявил, что расположенный вблизи батальон обстрелял ночью деревню Кин Таунг.

«Не было боевых действий, они просто стреляли из артиллерии по деревню без боя», - сказал он Reuters по телефону. По его словам это уже второй случай в этом году, когда были убиты мирные жители.

Сое Тун Оо, житель деревни рохинджа, который живет недалеко от деревни, сообщил агентству Reuters по телефону, что два дома были разрушены в результате взрыва.

«Военные всегда стреляют из тяжелого оружия ... Они стреляют из тяжелого оружия по району, который они подозревают. Невозможно бежать в другие места, даже если мы напуганы».

Напомним, что в Аракане армия Мьянмы ведет боевые действия с несколькими местными группировками, самой главной из которых является Армия Аракана.

В результате конфликта десятки мирных жителей были убиты, сотни ранены и около 100 000 перемещены в прошлом году.

Однако Армия Аракана отрицает, что в деревне Кин Таунг велись какие-то боевые действия. По их словам, бирманские военные лишь используют конфликт как предлог для насилия.

Ранее в этом месяце четверо детей рохинджа были убиты и пятеро ранены вместе со своим учителем после взрыва, когда они собирали дрова.

Северный Ракхайн стал местом жестокой военной кампании в 2017 году, в результате которой около 740 000 рохинджа бежали в Бангладеш, а Мьянму обвинения в геноциде.

Сотни тысяч людей по-прежнему живут в Ракхайне в условиях, которые правозащитные организации называют условиями апартеида.