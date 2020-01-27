В Иране арестован журналист, не назвавший Касима Сулеймани «шахидом»

На прошлой неделе иранские силовики арестовали курдского журналиста, который считается вторым уже человеком, репрессированным за то, что не использовал слово «мученик» для описания Касима Солеймани, иранского генерала, убитого авиаударом США 3 января в аэропорту Багдада.

Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) арестовало Вахида Фатахи, журналиста из города Паве (провинция Пава) в провинции Кермашан, на прошлой неделе, по словам правозащитников из группы Hengaw. Куда его затем доставили пока неизвестно.

Фатахи управляет каналом в Telegram, известным как Pawa29. Источники Hengaw утверждали, что его взяли под стражу за то, что он не добавлял эпитет «мученик» (шахид), когда писал о Сулеймани на своем канале .

Музаффар Валад-Бейги, еще один активист и журналист из Павы, который руководит каналом Dengi Nouriyaw в Telegram, якобы был арестован по тому же обвинению за то, что поделился новостной статьей с проправительственного сайта Хабаронлайн о смерти Сулеймани сразу после того, как он был убит, но при этом сам не назвал генерала мучеником.

Hengaw сообщает, что в иранском законодательстве нет юридической базы, которая могла бы оправдывать такие аресты, но отмечает также, что силовики ненадолго задержали Валад-Бейги в 2019 году по неясным обвинениям.

По словам правозашитников, иранские власти часто арестовывают курдских активистов и журналистов по смутным обвинениям в помощи оппозиционным группам.