На востоке Турции произошло сильное землетрясение

На востоке Турции в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.

На данный момент подтверждена гибель 38 человек, четверо из которых скончались в соседней с Элязыгом провинции Малатья, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа .

«В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находилось 34 человека, сегодня это число снизилось до 13», - сказал Коджа.

На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. В субботу Элязыг посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призвавший граждан страны сплотиться в трудный момент, и пообещавший приложить все усилия по устранению последствий.

Землетрясения в Турции как всегда больше чем природные катастрофы. Это события политические. Одним из последствий подземных толчков в Элязыге стало новое обсуждение роли сирийских беженцев. С одной стороны, вся Турция узнала про сирийского парня по имени Махмуд, который своими голыми руками откопал из под завалов турецкую пару. А с другой стороны, есть видеозаписи, на которых группы граждан из пострадавших районов жалуются на то, что вся гуманитарная помощь ушла сирийцам, а им ничего не досталось.

Учитывая, насколько чувствительным является регион (а Элязыг это преимущественно курдский город), землетрясение может иметь долгосрочные социальные, экономические и политические последствия.