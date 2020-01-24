Таджикистан отгораживается от Китая

Крупнейшая таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» отменила рейсы по маршруту Душанбе – Урумчи и обратно до 4 февраля текущего года. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. По словам источника, отменены также полеты между Урумчи и Душанбе, выполняемые китайским авиаперевозчиком South China Airlines. Каждая компания осуществляет по два регулярных рейса в неделю.

«Пока мы точно не знаем, с чем связана отмена рейсов, – с распространением коронавируса или же с празднованием Нового года, который отмечается в Китае 25 января», — сказали в пресс-службе.

Ранее Минздрав Таджикистана направил письмо в МИД и Комитет по развитию туризма республики с просьбой временно ограничить деловые и туристические поездки таджикистанцев в Китай.

Напомним, что ковый вид коронавируса, вызывающего пневмонию, был зарегистрирован в китайском городе Ухане в начале декабря прошлого года. На сегодняшний день количество инфицированных превышает 600 человек — в основном на территории материкового Китая. Из них 18 человек скончались. Риск распространения болезни повышает то, что вспышка произошла в преддверии китайского Нового года, когда граждане КНР отправляются в путешествия. В связи с этим государства, ожидающие наплыва туристов из Китая, вводят усиленные меры санитарного контроля на границах.