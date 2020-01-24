В Саудовской Аравии подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом

Индийская медсестра, работающая в Саудовской Аравии, дала положительный результат на вирус, подобный атипичной пневмонии, который уже заразил сотни людей в Китае, сообщило в четверг министерство иностранных дел Индии.

СМИ сообщают, что медсестра, возможно, заразилась вирусом, ухаживая за коллегой из Филиппин, у которой был положительный результат.

Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Дели не сообщили ни о каких случаях этого вируса в своих странах.

«Около 100 индийских медсестер ... работающих в больнице Аль-Хаят прошли тестирование, и никто, кроме одной медсестры, не был заражен коронавирусом», - сказал государственный министр иностранных дел В. Муралидхаран.

«Пострадавшая медсестра лечится в Национальной больнице Асира и хорошо поправляется», - написал он в Твиттере.

Муралидхаран подтвердил AFP, что это был тот же самый вирус, что унес уже 18 жизней (на момент написания статья) с момента появления в Ухане, заразив более сотни других людей по всей стране.

С тех пор вирус был обнаружен в Японии, Гонконге, Макао, Южной Корее, Тайване, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре и Соединенных Штатах.

Страны Персидского залива заявили, что начнут проверять пассажиров из Китая после вспышки нового смертносного коронавируса, в то время как органы здравоохранения всего мира работают над предотвращением глобальной пандемии.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило, что оно координирует свои действия с управлением гражданской авиации для осмотра пассажиров, прибывающих прямыми или косвенными рейсами из Китая, говорится в Twitter.

Министерство здравоохранения Бахрейна также объявило, что оно приняло превентивные меры для предотвращения вспышки, не раскрывая конкретных мер политики.

Кроме них, еще ОАЭ объявили о подобных мерах проверки.

«Аэропорты Дубая подтверждают ..., что все пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Китайской Народной Республики, должны по прибытии пройти проверку у ворот», - говорится в заявлении.

В четверг правительство Дубая заявило, что около 989 000 китайских туристов посетили эмират в прошлом году, и ожидается, что их число превысит миллионную отметку в 2020 году. В 2019 году через аэропорт прошло около 3,6 миллиона китайцев.

В среду Турция заявила, что она также подготовила тепловизионные камеры и другие меры предосторожности против распространения вируса, а посольство в Пекине предостерегает турецких граждан от поездок в Китай.