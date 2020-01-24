Суд в Гааге приказал Мьянме защищать мусульман от геноцида

Международный суд ООН в Гааге издал исторический обвинительный акт в отношении бывшего лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, и распорядился, чтобы правительство Мьянмы приняло все возможные меры для предотвращения геноцида против народа рохинджа.

Решение Международного суда в Гааге, вынесенное утром в четверг, было тепло встречено мусульманами-рохинджа и правозащитниками, которые давно призывают международное сообщество осудить злодеяния, совершенные против мусульман, и призвать военных Мьянмы к ответственности.

«Сегодняшнее решение направляет старшим должностным лицам Мьянмы послание: мир не потерпит их злодеяний и не примет вслепую их пустую риторику о реальности в сегодняшней провинции Ракхайн», - заявил Николас Бекелин, региональный директор Amnesty International. «По оценкам, 600 000 рохинья, которые остаются там, регулярно и систематически лишаются своих основных прав. Они сталкиваются с реальным риском дальнейших злодеяний».

Напомним, что в 2017 году военные Мьянмы провели операцию в северном штате Ракхайн, в результате которой сотни тысяч мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш, а также совершили множество массовых убийств, изнасилований и пыток.

В попытке защитить рохинджа, которые остаются в Мьянме, суд потребовал от правительства Мьянмы обеспечить, чтобы военные и полицейские силы не совершали акты геноцида, и чтобы они сохранили все свидетельства актов геноцида.

Мьянма обязана теперь отчитываться перед судом в течение четырех месяцев, чтобы указать, какие шаги были предприняты для выполнения этого приказа, и после этого она должна продолжать обновлять показания каждые шесть месяцев.

В четверг Аун Сан Су Чжи не присутствовала в суде, но государственный советник Мьянмы и фактическая правительница государства в прошлом месяце отправились в Гаагу, чтобы защитить действия военных, которые когда-то держали ее под домашним арестом в течение 15 лет.

Можно удивляться, но она продолжает защищать действия своих военных.

В статье, опубликованной в четверг в Financial Times, лидер Мьянмы сказала, что ее страна стала жертвой «необоснованных повествований» со стороны правозащитных групп и американских следователей.

Ранее на этой неделе назначенный правительством комитет опубликовал доклад о зверствах 2017 года и пришел к выводу, что, хотя некоторые солдаты совершали военные преступления, геноцида не было.

Бекелин из Amnesty сказал, что этот комитет «не является ни независимым, ни беспристрастным и не может рассматриваться как заслуживающая доверия попытка расследования этих преступлений».

Дело о геноциде было передано в Гаагский суд Гамбией, которая обвинила Мьянму в нарушении своих обязательств по Конвенции ООН о геноциде.

Африканская страна утверждает, что военные Мьянмы совершили злодеяния против мусульман-рохинджа в штате Ракхайн в 2016 и 2017 годах во время операции по зачистке, из-за чего тысячи рохинджа были убиты и более 700 000 бежали в Бангладеш.

Суд в четверг также постановил, что, если Мьянма не подчинится этому решению, он может направить дело в Совет Безопасности ООН - хотя такие страны, как Китай и Россия уже показали, что они продолжают поддерживать правительство Аун Сан Су Чжи.