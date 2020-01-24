Муcульманская легенда регби отказывается от формы с рекламой харама

Мусульманская звезда регби и бывший защитник All Blacks Сонни Билл Уильямс отказался носить свою форму в играх Суперлиги, из-за логотипа со спонсорской рекламой букмекерской фирмы. Он аргументировал свой поступок исламскими убеждениями.

34-летний Уильямс, который оставил регби в Новой Зеландии после чемпионата мира по футболу в Японии, подписал двухлетний контракт на сумму 10 миллионов долларов с канадским клубом британской суперлиги Toronto Wolfpack еще в ноябре 2019 года.

Toronto Wolfpack с 2017 года спонсируется британской букмекерской компанией Betfred. Уильямс отказался носить логотип Betfred, поскольку в Исламе запрещены азартные игры и пари, также как и свинина или алкоголь.

«Чем больше я учусь и лучше понимаю свою веру, тем более мне не комфортно делать то, что я делал раньше. Поэтому, хотя логотип на майке может показаться какой-то мелочью, для меня важно, чтобы я поступал правильно согласно моей вере, и я надеюсь, что люди это уважают», - сказал Уильямс.

Глава клуба в Торонто Боб Хантер и остальные члены команды поддержали его решение.

«Я думаю, что Betfred выиграет, если займет позицию, в которой мы уважаем и почитаем религиозные убеждения игрока», - сказал Хантер корреспонденту UK Telegraph.

«В современном обществе есть некоторые очень деликатные вопросы, но я думаю, что спонсор может сказать: «Да, хорошо, мы понимаем это. Он крупный бренд и громкое имя, но мы его понимаем», - добавил он.

Это не первый раз, когда Уильямс проявляет свою религиозную «чувствительность». Ранее он прикрывал логотип Банка Новой Зеландии на своей футболке «Окленд Блюз» с разрешения Новозеландского союза регби.

«Мое возражение против ношения одежды, которая рекламирует банки, алкоголь и азартные игры, является ключевым для моих религиозных убеждений, и для меня важно, чтобы мне было предоставлено это исключение», - сказал тогда Уильямс.

Еще неизвестно, разрешит ли клуб ему носить свой собственный вариант формы Toronto Wolfpack без логотипа Betfred или же он просто прикроет логотип.

Уильямс, который принял Ислам в 2009 году, недавно привлек широкое внимание, когда он выступил по социальным вопросам, в том числе по расизму и неравенству, а также подверг критике Китай за преследование мусульманского уйгурского меньшинства.