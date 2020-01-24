Ливийский аэропорт Митига снова закрывался из-за обстрелов

В четверг признанное ООН правительство Ливии заявило, что вновь открыло Митигу, единственный функционирующий аэропорт Триполи, после почти целого дня закрытия из-за того, что по нему снова пускали ракеты.

В последние месяцы Митига, находящийся к востоку от центра Триполи, неоднократно подвергался нападениям, вынуждая власти останавливать полеты на несколько часов.

Ливийская национальная армия (ЛНА), базирующаяся на востоке, во главе с генералом Халифой Хафтаром, заявила в среду, что сбила турецкий беспилотник в южной части Триполи.

Управляющие аэропорта Митига заявили поздно в среду, что они приостанавливают воздушное движение "до дальнейшего уведомления", после того, как представитель Хафтара пригрозил атаковать самолеты, летящие над городом.

«Любой военный или гражданский самолет, независимо от его принадлежности, пролетаюший над столицей, будет уничтожен», - предупредил представитель ЛНА Ахмад аль-Масмари, добавив, что такие полеты будут считаться нарушением прекращения огня, действующего с 12 января.

Аль-Масмари сказал, что ПНС использует аэропорт в военных целях, в качестве базы для турецких солдат, отправленных Анкарой в поддержку Триполи.

Ранее в среду аэропорт приостановил полеты на несколько часов после того, как его обстреляли шесть ракет. ПНС обвинила в этом ЛНА и инцидент назвала «вопиющей угрозой» безопасности воздушного движения. Атака произошла всего через девять дней после того, как объект был вновь открыт после перемирия.

Возобновление обстрелов в аэропорту и новые угрозы со стороны Хафтара поставили под угрозу перемирие, заключенное при посредничестве России и Турции.