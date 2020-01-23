Коррупция в России - на уровне африканских стран

Россия поднялась на одну строчку по сравнению с 2018 годом и заняла 137 место из 180 в Индексе восприятия коррупции, который составляет Международная неправительственная организация Transparency International.

В опубликованном исследовании страны мира ранжированы, исходя из оценок уровня коррупции в государственном секторе. Чем больше баллов набирает страна, тем выше её позиция в рейтинге.

Россия, как и в прошлом году, набрала в Индексе восприятия коррупции 28 баллов из 100. Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда.

Из республик бывшего СССР ниже России находятся такие чудесные государства, как Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Украина улучшила свои показатели на 5 баллов по сравнению с 2018 годом, набрав 30 баллов. Меньше всего коррупции у Эстонии, она на 19-м месте с 74 баллами.

Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и асадитской Сирии (13 баллов).