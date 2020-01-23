Двое политзаключенных из Крыма вышли на свободу

Вчера, 22 января, на свободу из российских мест заключения вышли двое крымских мусульман.

Рустем Ваитов, один из фигурантов севастопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир»*, освободился из колонии в Кургане, где он отсидел свой срок в пять лет. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Смедляева.

«Рустем Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму», – сказал адвокат, встретивший Ваитова после выхода из колонии.

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по «делу Хизб ут-Тахрир», который освободился, отбыв весь срок заключения.

Нури Примов, еще один фигурант того же севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир», также вчера вышел из российской колонии в Республике Марий Эл. Об этом рассказал его адвокат Рустем Кямилев.

«Нури чувствует себя прекрасно, все хорошо. Сейчас покупаем ему одежду, чтобы он мог переодеть тюремную робу. Все документы, паспорт и дипломы, изъятые при обыске в Крыму, ему вернули. Надеемся, что завтра он уже будет дома», – сообщил адвокат.

Кямилев отметил, что после освобождения Нури Примова из колонии, их сопровождают, предположительно, сотрудники ФСБ: «Мы вот сейчас ходим по городу и замечаем за собой слежку. Никто не подходит, просто наблюдают, куда мы направляемся. Также под колонией были журналисты канала «Россия 24», от комментариев все, естественно, отказались».

Напомним, что в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по «делу Хизб ут-Тахрир», получили по пять лет исправительной колонии общего режима. Их осудили по части 2 статьи 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»).

Между тем, хотя Ваитов и Примов уже не сидят в тюрьме, они будут ограничены в правах и свободах еще восемь лет, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Несмотря на освобождение крымских татар, они еще восемь лет будут ограничены в правах и свободах, поскольку над гражданами Украины установлен административный надзор оккупационными властями России. В течение этого времени они будут ограничены в передвижении и свободном выборе места жительства», – написала Денисова в Фейсбуке.

По ее словам, Рустему Ваитову нельзя посещать и участвовать в массовых и других мероприятиях, запрещено выезжать за пределы Симферопольского района, запрещено находиться за пределами своего дома в период с 22:00 до 6:00. А Нури Примову запрещено покидать территорию Крыма без соответствующего разрешения управления МВД России по Крыму.

Денисова призывала международное сообщество усилить давление на Россию по «возврату суверенных украинских территорий и восстановлению прав и свобод граждан Украины, которые там находятся».

О том, что у Ваитов после освобождения еще остается административный надзор в течение восьми лет, сообщил ранее и его адвокат, Эдем Смедляев.

* - запрещены в РФ