Саудовская Аравия вводит новые визовые сборы за хадж

Саудовская Аравия ввела новые визовые сборы за хадж, которые вступят в силу в этом году. Паломники со всего мусульманского мира должны будут заплатить 80 долларов в дополнение к огромным сборам, взимаемым туристическими агентствами, чтобы выполнить один из столпов Ислама.

Детали о новых сборах сообщил министр из правительства Малайзии Муджахид Юсуф Рава. Он сказал, что новые сборы в этом году будут наложены на паломников из всех стран.

Саудовский министр хаджа и умры Мухаммад Салех бин Тахир Бентен сделал это заявление во время ежегодной встречи, посвященной организации паломничества из Малайзии к следующему сезону хаджа.

Во время встречи представители обеих стран подписали соглашение об организации прибытия паломников и управлении услугами, которые будут предоставляться во время их пребывания.

Рава также сказал, что Эр-Рияд отменит сборы, взимаемые с паломников, которые совершают хадж повторно.

Несмотря на свое решение об отмене сборов для повторных паломников в размере 533 долл. США, Саудовская Аравия намерена значительно увеличить свои доходы за счет введения этих новых сборов, которую ежегодно должны будут платить более трех миллионов мусульман, собирающихся выполнять свой религиозный долг.

Рава сообщил, что в ближайшем будущем между Малайзией и Саудовской Аравией будет подписан меморандум о взаимопонимании (МоВ) с участием интересов обеих стран. По словам одного малазийского источника, в ходе встречи также состоялась длительная дискуссия по глобальным вопросам, особенно по экстремизму и исламофобии.