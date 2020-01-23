Верховный суд Индии отказался приостановить антимусульманский закон о гражданстве

Верховный суд Индии в среду отказался приостановить спорный «антимусульманский» новый закон о гражданстве без слушания правительства.

Суд дал правительству четыре недели для ответа на около 143 петиций, оспаривающих Закон о внесении изменений в гражданство (CAA).

Во время слушания генеральный прокурор Коттаян Катанкот Венугопал заявил, что правительству были представлены копии только 60 из 143 заявлений и, следовательно, требовалось больше времени для ответа.

Многие петиционеры призвали Верховный суд отложить осуществление САА.

Суд в составе трех человек согласился рассматривать петиции от Ассама и Трипуры отдельно, поскольку в этих случаях имелись особые основания.

Напомним, что новый закон предоставляет гражданство немусульманам из трех соседних стран: Пакистана, Афганистана и Бангладеш.

Критики считают новый закон неконституционным и дискриминационным по отношению к мусульманам.

Апелляционный суд также попросил суды воздерживаться от принятия каких-либо исков против САА до тех пор, пока дело не будет решено Верховным судом.

Известный адвокат Капил Сибал, выступая от имени петиционеров, просил суд приостановить процесс Национального публичного реестра (NPR), который должен начаться с апреля, как минимум на три месяца.

Он сказал, что если какой-либо человек будет отмечен как «сомнительный гражданин» во время процесса NPR, это создаст проблемы не только для мусульман, но и для индусов.

Другой адвокат Абхишек Ману Сингхви сообщил суду, что северный штат Уттар-Прадеш уже начал процесс САА даже без установления правил.

Он сообщил, что четыре миллиона человек уже были отмечены как сомнительные в 19 районах штата Уттар-Прадеш.

«Они почти потеряли право голоса», - добавил он, добиваясь вмешательства суда первой инстанции.