Сирия: из-за российских авиаударов погибли мирные жители

В среду по меньшей мере пять мирных жителей были убиты, когда российские военные самолеты нанесли новые авиаудары в сирийской зоне деэскалации Идлиб.
Сирийские спасатели заявили, что Россия бомбила район Мааррат аль-Нуман, город Кафр-Рума, деревню Серсе, а также район Атариб в Алеппо.
Пока российские самолеты наносили авиаудары, силы режима Асада атаковали деревни на юге Идлиба.
Также «Белые каски» объявили, что в результате авиаударов погибли четыре мирных жителя, а один был убит артиллерийским огнем режима.
Спасатели сообщили, что поисково-спасательные операции в регионе продолжаются, и опасаются, что число погибших может возрасти.
Ранее во вторник российские военные самолеты нанесли авиаудары в зоне деэскалации, убив по меньшей мере 26 мирных жителей.
Напомним, что Турция и Россия договорились в сентябре 2018 года превратить Идлиб в зону деэскалации, в которой акты агрессии прямо запрещены.
С тех пор более 1300 мирных жителей были убиты в результате атак режима и российских войск, а перемирие продолжает нарушаться.
Более 1 миллиона сирийцев пересекли границу с Турцией из-за интенсивных атак в прошлом году.