США ограничат въезд в страну гражданам еще нескольких мусульманских стран

США планируют расширить запрет на въезд в страну, широко известный как Muslim Ban, на граждан еще семи дополнительных стран, включая Беларусь и Кыргызстан, сообщили СМИ во вторник.

Администрация Трампа, как сообщается, добавит Беларусь, Эритрею, Кыргызстан, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран с ограниченными возможностями въезда, на фоне новой предвыборной кампании президента Дональдом Трампом.

Политик сообщил, что список стран может быть изменен. Официальное объявление ожидается в понедельник.

Некоторые страны столкнутся лишь с ограничениями на определенные категории виз, согласно The Wall Street Journal.

Президент Трамп подтвердил, что рассматривает возможность добавления стран к запрету на поездки в интервью WSJ в понедельник, но не уточнил, каких.

В начале этого месяца в Белом доме был распространен документ с изложением планов, приуроченный к третьей годовщине принятия указа Трампа в январе 2017 года.

Однако, детальный список стран из этого документа был не ясен.

Самая последняя версия запрета включает ограничения на пять стран с преобладающим мусульманским населением: Иран, Ливия, Сомали, Сирия и Йемен, а также Венесуэла и Северная Корея.

Другой источник сказал ранее в этом месяце, что расширение может включать несколько стран, которые были охвачены в первой версии запрета, но позже были удалены из-за спорных судебных разбирательств.

Например, в первоначальном варианте указа присутствовали Судан, Ирак и Чад, но после разбирательства в Верховном суде администрация подала новый «облегченный» список.

Трамп, который объявил о запрете на въезд в страну всем мусульманам во время своей кампании 2016 года, раскритиковал Департамент юстиции за такие изменения, сообщив, что оно должно было оставить «первоначальный запрет на поездки, а не с политически корректную версию».

В список стран, предлагаемых для расширения запрета, входят союзники, которым не хватает определенных мер безопасности.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что страны, которые не выполнили определенные требования, в их числе биометрика, обмен информацией и меры по борьбе с терроризмом, будут включены в список, сообщает Reuters.

Дополнительные ограничения были предложены должностными лицами Департамента внутренней безопасности после проверки протоколов безопасности и «управления идентификационными данными» для примерно 200 стран.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли ранее отказался подтвердить план, но похвалил запрет на въезд как средство повышения безопасности страны.

«Запрет на въезд был очень успешным в защите нашей страны и повышении базового уровня безопасности во всем мире», - говорится в заявлении.

Несколько источников заявили, что объявление будет приурочено к третьей годовщине первого скандального запрета на въезд, который был объявлен без предупреждения 27 января 2017 года - через несколько дней после вступления Трампа в должность.

Этот приказ вызвал бурю негодования, массовые протесты по всей стране и хаос в аэропортах, где задерживали пассажиров.

Действующий запрет приостанавливает иммиграционные и неиммиграционные визы для заявителей из затронутых стран, но допускает исключения, в том числе для студентов и тех, кто установил «важные контакты» в США.

Нынешняя версия представляет собой значительное смягчение первоначального указа Трампа, который приостановил въезд из Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней, и заблокировал прием беженцев на 120 дней.