Силы Халифы Хафтара нарушают перемирие в Ливии

Силы, верные ливийскому полевому командиру Халифе Хафтару еще раз нарушили хрупкое перемирие с признанным ООН правительством в Триполи, выпустив минометные снаряды по южным районам столицы.

В интервью агентству Anadolu Абдульмалик аль-Мадани, представитель сил правительства национального согласия (ПНС), базирующегося в Триполи, сказал, что ополченцы Хафтара беспорядочно обстреляли южные окраины Триполи.

Аналогичное заявление ПНС сделало в понедельник, отметив, что боевики Хафтара обстреливали районы Салахеддин, Эль-Рамла и Эйн-Зара в южной части Триполи.

12 января стороны конфликта объявили о прекращении огня в ответ на совместный призыв лидеров Турции и России. Однако переговоры о заключении соглашения о прекращении огня прекратились после того, как Хафтар покинул Москву без подписания соглашения.

В воскресенье Хафтар согласился в Берлине назначить членов в предложенную ООН военную комиссию с пятью членами от каждой стороны для контроля за выполнением прекращения огня.